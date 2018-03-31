华为P20 Pro拍照对比“欺负”三星S9+？摄影师现身作答

IT之家3月31日消息 在华为P20系列发布会上，为了展示P20 Pro的暗光拍摄能力，华为将三星S9+拿来跟其作对比，然而不少网友发现这个对比很不公平，近日，原图片的摄影师木西AlexanDENG在知乎上给出了他对这件事情的看法。

在发布会上，P20 Pro的拍照参数设定为快门时间30秒、ISO为3200、光圈值f/1.8，而三星S9+的则为快门时间10秒、ISO为800、光圈值f/1.8，从参数来看这显然是不公平的，结果显示P20 Pro拍的照片明亮如白天，三星S9+的则几乎看不见东西，不少网友称对华为的这种做法感到失望。

对此，原图片的摄影师木西AlexanDENG称，理解并认同对齐参数的必要性，但拍照的最终目的不是去比过谁，是要能漂亮地拍下星空场景。虽然华为ISO 800 10S也比三星强，但这没有意义，因为画面仍然很暗。华为通过这样的对比告诉消费者，不仅我比三星强，而且最重要的是，我真的能够搞定这个场景（知乎原文链接，感兴趣的可详细了解）。

另外，木西AlexanDENG还展示了ISO800、10S参数下的P20 Pro的表现，确实是要比三星S9+强。

值得一提的是，三星S9+在手动模式下最高ISO 800、曝光10s，有网友认为华为其实在PPT中加上这句话就可以了。

至于PPT中三星S9+的f1.8光圈，我们知道三星S9+是没有f1.8光圈的，此前三星官方还在微博对此事进行了回应。木西AlexanDENG并没有对这个给出解释，但很可能是PPT写错了吧，毕竟这对于华为来说也并不稀奇。