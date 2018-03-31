1799元起魅蓝E3正式发售：6GB内存配高通神U

IT之家3月31日消息 今天上午10点，1799元起的魅蓝E3手机线上线下正式开售。魅族商城、魅族天猫官方旗舰店、京东、苏宁易购、拼多多等平台正式开卖，该机也在各地魅族专卖店、苏宁、国美、迪信通、乐语门店、运营商营业厅等手机卖场全面铺开，手机主打“玩得畅快，拍得清晰”。

魅蓝E3于本月21号正式发布，拥有6+64GB版和6+128GB版，分别售价1799元和1999元。首销当天凡成功购买魅蓝E3，即可赠送《荒野行动》游戏魅蓝专属礼包。同时，魅族商城还有购机赢EP51耳机、领300元优惠券福利，天猫购机赢A20蓝牙音响，京东购机还有美味“温氏盐焗鸡”可享，苏宁还有以旧换新和0元真机试用特权。全平台评价晒单赢好礼，魅族商城购魅蓝6、魅蓝Note6、魅族PRO 7可领环保补贴，天猫享魅族PRO 7系列12期免息和199元耳机好礼。

官方数据显示，魅蓝E3发布24小时内预约量同比魅蓝E2暴涨65%，3月26日开启全款预定更是秒光。该机搭载号称“神U”的14nm FinFET制程工艺高通骁龙636八核处理器，该处理器采用4颗Kryo 260大核，辅以Adreno 509 GPU，相比上一代机型功耗骤降17%。

魅蓝E3拥有香槟金、曜石黑、丹青三种颜色，配备18:9显示比例FHD+全面屏，圆润的机身线条，背部采用纳米注塑工艺，边角采用观感圆润质感柔顺的118°的“黄金钝角”，加上丹青配色中画龙点睛的红色按键，使得魅蓝E3拥有潮流的外观设计。

魅蓝E3采用1300万像素索尼IMX 362 CMOS，还加入2000万像素IMX350副摄像头，可实现2.5倍无损变焦。主摄像头1.4μm超大感光面积，加上虹软算法，在暗光拍摄、逆光取景和人像虚化方面表现出色，该机还支持全像素双核对焦技术，可清晰快速成像。前置800万像素美颜相机，自动适应人脸轮廓，美颜磨皮更自然。

魅蓝E3率先配备魅族核心技术快充20W Cold mCharge，可在30分钟内将魅蓝E3充好一半，平均温度维持在34.2℃。魅蓝E3搭配3360mAh电池，搭配游戏模式2.0，号称可连续畅玩吃鸡游戏近6小时，满电状态可连续听歌4天。

魅蓝还与中航文化联手缔造的魅蓝E3歼-20定制套装，限量版（6+64GB）售价1999元，典藏版（6+128GB）售价2499元。魅蓝E3歼-20定制套装将于4月9日10:00魅族商城、魅族天猫官方旗舰店、京东、苏宁易购正式预售，每个平台前10名全款预定E3歼-20版的用户既可获得STAFFONLY现代男装品牌打造的限量歼-20定制夹克一套。

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