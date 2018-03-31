IT之家安卓版6.0发布！全新，快速，美简，强大！

IT之家安卓版6.0发布！全新，快速，省电，美简！

刚才发布了IT之家iOS版6.0，现在，安卓版正式发布！10点30分左右开放安卓版升级，大家可以重启安卓版IT之家或者“我”里面手动升级！接下来还会有Win10 UWP流畅设计版和特别版发布。

特别说明：安卓版早前就通过QQ群等方式进行大量内测，导致一些应用商店里面“优先”录入了测试版本，可能会有功能不全或者测试代码，甚至可能会有闪退的情况，大家每次请以官方发布的版本为准吧。

IT之家6.0的研发一共历经180余天，中间的打磨和“折腾”就不再赘述，因为，苦劳不代表功劳，总之，背后的情况不谈，大家直接看产品行了，好的话请在各自手机里面的应用商店给下5分，不好的话，直接建议扔来，扔给我的邮箱或者IT圈，11年来，大家了解软媒对大家的重视。

好多要说的话，昨天的预告和iOS版发布的时候已经说了，不重复了，大家看看我们这次的改进点——

IT之家安卓版6.0改进亮点：



新增：界面 - 全新「简白主题」，简约的默认界面干净剔透

新增：界面 - 全新「 A屏纯黑主题 」，OLED屏省电非凡

新增：功能 - 全新「消息盒子」，支持收取IT之家系统平台消息（奖励等通知）

新增：功能 - 全新「签到系统」，支持补签，连续签到更大金币和福包福利

新增：功能 - 全新「黑名单系统」，互动防扰状态瞬间开启

新增：功能 - 全新「评论收藏」，收藏文章之后的再一刚需解决

新增：界面 - 全新「微信小程序」小尾巴，不同寻常

新增：界面 - 全新「美感缩略图」，现在，每篇文章的缩略图，都比以前要精美、中正



新增：功能 - 全新「热搜词列表」，搜索界面又一实用升级

新增：功能 - 全新「查看全部热评」，之前只能看最热10条的局限成为历史

新增：功能 - 全新「网络诊断」，测试接口连通状况



新增：功能 - 全新「侧滑返回手势」支持，可在设置中手动开启

新增：功能 - 发送评论时优先使用GPS定位获取真实位置，不再使用IP定位

新增：界面 - 文章页标题栏、打分、打赏等样式调整

新增：界面 - 评论/帖子区分显示蓝、橙、红M（软媒专属图标）

新增：功能 - 所有评论/帖子列表均支持楼层展开，展开自动定位

改进：功能 - 推送系统适配Android 8.0通知渠道



改进：界面 - 评论列表界面调整

改进：界面 - 夜间模式配色调整，夜间模式可选择使用A屏黑配色

改进：功能 - 评论区回复xx的昵称部分可点击，直接跳转用户资料页

改进：功能 - 评论内容自动识别站内链接

改进：功能 - 网页链接支持长按复制，图片链接支持点击查看

改进：功能 - 所有评论/帖子列表均支持楼层展开，展开自动定位

改进：功能 - 外部网页支持使用Chrome Custom Tab打开

改进：功能 - 提供头像剪裁备选方法，解决部分手机无法换头像的问题

改进：功能 - 新闻页视频/可滚动代码区域屏蔽手势

改进：功能 - APP启动时用户拒绝权限申请后，不再尝试重新申请

修复：功能 - 部分手机上更换图标风格后多任务视图消失或点击无反应问题



修复：功能 - 在设置中更改选项后可能无法生效的BUG

快捷下载：



全新版本绝对用心，商店里给五星支持吧！

扫描二维码或点击此处下载最新版（自动识别各平台）。

支持：iPhone/iPad/安卓/Win10 UWP/微信小程序/WP

软媒APP下载：http://m.ruanmei.com/

一、IT之家简介



IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家安卓版 最新版截图

▲ 全新简白!

▲ IT圈，友爱，有爱，万变为爱。

▲ 好文，辣文，读的爽快

▲ 非凡评论区，非一般人气

▲全新“我”界面，更直观，更简单

▲ 全新签到体系，支持补签，连续签到拿大宝箱

三、下载信息



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支持：iPhone/iPad/安卓/Win10 UWP/微信小程序/WP

软媒APP下载：http://m.ruanmei.com/