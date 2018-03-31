1599元，努比亚Z17miniS 爱琴海蓝色开启京东秒杀

IT之家3月31日消息 今天下午18点，努比亚Z17miniS 爱琴海蓝色开启京东秒杀，秒杀价1599元。

这款爱琴海蓝色版本使用了渐变色工艺，在不同的角度下可以展示出渐变的色彩。配置当面采用了前后双摄的相机方案，方便喜欢自拍的朋友拍出虚化的效果，前置1600万＋500万双彩色摄像头，后置双1300万摄像头。CPU搭载的是高通骁龙653，并且采用了了6＋64GB方案，5.2寸 1080p屏幕，另外还加入了智能功放系统，官方称配备了DTS和ACC喇叭，可以体验到声音的立体感和距离感。

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