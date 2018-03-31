IT之家小编参观OPPO工厂：R15手机是这样造出来

IT之家3月31日消息 今天晚上，OPPO将在深圳联合举行2018浙江卫视春季盛典暨OPPO R15上市发布会。而OPPO R15手机也将于4月1日迎来首次销售。

恰逢R15发售之际，OPPO特别开放了位于东莞长安的OPPO手机生产基地，IT之家小编也受邀参观了OPPO工厂。

▲OPPO R15品质见证之旅

活动期间，IT之家参观了OPPO手机生产基地与品质息息相关的材料实验室、SMT中心、总装车间、QE实验室，同时OPPO工程师就R15系列整机设计及品质检测等核心主题分享了OPPO在保障产品品质上的经验。

在这里有多达167多种原材料以及大概570多个测试项目，R15所采用的超视野全面屏圆角切割规范、镜头模组的镀膜工艺标准都源于此。

▲材料选型实验室内R15从配件到屏幕电池盖各类原材料都将经过严苛检验

此次活动的一大亮点是SMT中心，为了保证主板的生产品质，SMT车间使用了全球范围内的最顶尖制造设备并实现了自动化组装和自动化测试，同时设置了18道行业顶尖水平的品质检测工序来对手机主板进行检测，保证生产出的主板产品具有严苛的品质。

▲SMT中心自动化生产线

通过严苛检测的原材料和主板会进入总装车间进行组装，整个组装环节包括两部分，一是生产组装，二是性能测试。生产组装环节制订有严格的标准作业指导书（SOP），以确保组装环节不会出现异常；性能测试环节则借助于自动化测试设备对整机功能进行测试，在确保手机无任何异常后才会进入下一阶段。

▲组装生产线的作业员在自己的位置上各司其职组装R15

▲测试生产线采用自动测试设备更加智能的对整机进行检测

最后登场的是QE实验室，在这里将对组装完成的手机进行抽检，它是整个品质检测流程最后也是最重要的一环，抽检的手机需要经过性能测试、结构测试、环境老化测试等150多项实验测试之后才能进入量产。对于从内而外焕然一新的R15，QE检测中心在延续以往高标准检测的同时还增加了更多有针对性的测试项目，比如特别针对双面玻璃所增加的安全性测试、多场景自由跌落测试等等。

▲R15通过静电测试保障用户体验

▲现场针对R15的手机内容结构、功能和电池安全可靠性的各项残酷跌落测试

除此之外，OPPO设立的多座“微波暗室”也让人印象深刻，数量方面位于国内厂商前列，“微波暗室”的存在，确保手机最基础的通话功能更稳定。

▲OPPO多个暗室测试功能非常齐全

目前，R15手机在官网有超过5000万的用户关注，据悉在今天的OPPO R15新品发布盛典上，将有周杰伦、王俊凯、萧敬腾等歌手出镜，感兴趣的网友可以关注IT之家以及OPPO官微、浙江卫视。