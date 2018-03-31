赶在R15发布之前，OPPO向R11s/Plus推送ColorOS 5.0公测版

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IT之家3月31日消息 今天晚上，OPPO将在深圳发布R15旗舰产品。在发布之前的一天，OPPO向上代产品R11s以及R11s Plus推送了ColorOS 5.0公测版系统更新。

更新日志显示，本次更新将ColorOS版本升级为ColorOS 5.0，升级系统主题，控制中心与通知中心合并，屏幕顶部下滑呼出，并优化Android安全补丁更新至2018年2月5日，增强系统安全性。

已经加入公测计划的用户可以检查更新进行升级体验。

更新日志

【智能助手】

1.新增快递信息支持绑定手机号，智能获取并跟踪快递信息

2.新增运动计步支持分享运动步数截图

3.新增快捷功能增加拍立淘、扫码快捷入口

4.新增智能助手设置开关

5.优化智能助手卡片显示效果，卡片信息显示更清晰直观

【通知栏/状态栏】

1.新增游戏时微信/QQ语音、视频聊天通知横幅提醒，游戏操作不被打断，游戏操作更自如

2.新增一键锁屏快捷开关

3.新增通知栏编辑界面支持响应导航手势

【导航键】

1.新增导航手势“两侧返回”、“简易手势”操作模式

2.优化导航手势上滑功能调整为多任务、回到主屏幕、返回上一级，增加手势指示条，导航手势更易用

【桌面】

1.新增桌面布局设置，桌面布局随心切换

2.优化应用快捷方式设置项调整到桌面与锁屏杂志设置界面

【相册】

1.新增相册中的照片/视频支持添加到非自建图集

2.新增相册视频类别识别功能

3.优化相册图片编辑支持一键美颜

【安全】

1.新增安全键盘与普通键盘切换按钮，键盘切换更快捷

2.优化已加密的应用需解除加密后才可卸载

【指纹、面部与密码】

1.新增锁屏密码支持设置4-16位数字密码、4-16位字母数字密码

【设置】

1.新增系统铃声全新升级，每一个铃声都源于生活中的所见、所闻、所想、所感，体会生活的点滴，倾听美好生活

2.新增智能便捷设置入口，系统智能便捷操作项统一归类显示

3.优化应用管理界面全新交互，应用常用管理操作更直观

【应用分屏】

1.新增分屏状态栏快捷功能，分屏时进入桌面状态栏高亮显示，可快速返回分屏或退出分屏

【悬浮球】

1.优化悬浮球视觉效果升级，新UI更美观

2.优化悬浮球支持自定义单击、双击、长按对应功能，使用更贴心

【通信】

1.优化骚扰拦截增加拦截标记号码来电

【其他】

1.优化系统动画效果，新动画更优雅