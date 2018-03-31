小米7渲染图大曝光：全面屏+无指纹设计

在不久之前小米发布了Mix 2S手机，在原有的配置上进行了大幅升级，让粉丝们略显遗憾的是这款手机在外形方面却没有做出过多改动，因此不少网友开始期待下一部小米手机——小米7的发布。近日国外媒体曝光了小米7的一些新消息，并根据开发者固件推测，小米7将会有大小两个版本。

这则消息让国内的米粉十分激动，而在近日还有其他的网友曝光了小米7的渲染图片，从图片中可以看到小米7也采用了现在非常流行的刘海屏设计，从正面到外观上来看，除了刘海较小以外，其他的设计与iPhone X极为相似，而且小米之前使用的正面虚拟按键和指纹的设计也一并移除了。

因此这款手机很可能采用人脸识别技术，由于目前屏下指纹技术尚未成熟，而这次曝光的图片中手机背部没有指纹识别区，因此与很可能与iPhone X一样，可能只采用面部识别一种解锁方式。

不过之前也有曝光消息显示，小米7手机将会采用屏下指纹识别的方式，是面容识别和屏下指纹两者的组合。

根据渲染图来看，这次的小米新机将采用金属材质，背部的摄像头也变成了竖排垂直双摄，虽然目前苹果推出的iPhone系列采用玻璃背壳设计，但这次小米并没有选择跟风。不过机身的材质只是猜测，因为一旦采用金属材质的机身，就相当于告别了无线充电，这对于小米7来说并不现实，因此采用玻璃背壳的设计可信度更高。

目前官方还没有公布小米新机的消息，我们也只能根据网上的消息来进行预测，希望小米7能给我们带来更多的惊喜。