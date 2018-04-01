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侧面指纹！联想Moto Z3 Play外观全方位出炉

2018-4-1 16:46:50来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家4月1日消息 近日，摩托罗拉宣布，Aymar de Lencquesaing已辞去联想控股公司总裁职务。塞尔吉奥·布尼亚克（Sergio Buniac）将接管de Lencquesaing的工作。在宣布上述消息的同时，摩托罗拉方面还表示，它的第一批2018年新手机将于下个月推出。

刚刚，爆料达人Steve H.‏(@OnLeaks)就放出了Moto新一代Z系列Z3 Play的全方位渲染图。

Moto Z3 Play在整体设计方面可能与之前的产品大不相同。首先，该手机预计将搭载6英寸的显示屏，并加入超窄边框的设计。前辈Z2上的前置指纹识别已经称为了过去式。不过Moto并没有采用后置指纹，而是将指纹识别安置在了机身右侧位置（音量控制按键下方），电源键位于左侧。

Z3 Play的高宽为156.4 x 76.47毫米，尺寸与前辈非常接近。这意味着Z3应该与目前市场上的Moto Mods兼容。但是，Z3看起来比Z2 Play（6.65mm和5.9mm）厚，加上相机部分Z3厚度变为8.92mm。

配置方面，据悉Z3 Play将搭载高通的Snapdragon 636芯片，配备4/6GB RAM和32/64GB存储容量，相机方面，后面12MP + 800万像素，前置500万像素。Moto Z3 Play的电池容量为3,000mAh，这看起来并不多，但考虑到骁龙636芯片的能耗，小伙伴不必担心Z3的续航。

图片来自：Steve H.‏(@OnLeaks)

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关键词：MOTOMoto Z3

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