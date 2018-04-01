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万人投票结果出炉！近半网友选择小米MIX 2S

2018-4-1 19:59:54来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家4月1日消息 3月27日的这一天，国产手机品牌的领先者小米和华为都发布了自家最新的旗舰手机：小米MIX 2S和华为P20系列。这些手机各具特色，代表目前国产手机的第一阵营。随着两款旗舰手机的发布，网上关于这两款手机的争论也是此起彼伏。

3月27日当晚，IT之家做了一项投票《国产手机双子星：小米MIX 2S/华为P20家族你选哪个？》，截止到目前（4月1日晚20点），已有超过13000人参与了本次投票，投票结果显示：

39.23%( 5240票)的小伙伴选择了小米MIX 2S，看来小米的性价比已经深入人心，毕竟在3000元价位中，小米MIX 2S已经成为了国产手机的最佳选择之一。

华为P20 Pro不甘落后，获得了15.95%( 2130票)，另外，华为顶级旗舰手机Mate RS获得了14.07%( 1879票)的优秀成绩，对于一款价位在万元徘徊的国产手机而言，能获得如此多的认可，魅力可见一斑（反正投票又不花钱，小编选择的是Mate RS滑稽）。

无论如何，小米MIX 2S和华为P20/P20 Pro的面世极大地提升了国产手机的品质，尤其是拍摄能力能够和国际大厂一较高下。它们都是国产手机的骄傲。

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关键词：小米MIX 2S华为P20

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