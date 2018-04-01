联想Moto G6官方宣传照出炉：摄像头“惊呆”

IT之家4月1日消息 根据IT之家的消息，联想将在4月份发布Moto G6系列手机，包括G6、G6 Play、G6 Plus，这三款手机都预装了Android 8.0 Oreo系统，搭载指纹传感器、骁龙处理器和超窄边框的设计。

今天晚上，Roland Quandt‏（@rquandt）放出了一组G6系列手机的官方宣传图，图片中出现的手机正是G6，与此前曝光的真机渲染图信息一致。

G6系列背面采用了“奥利奥”双摄，造型极具Moto风格，两个平行双摄如同两颗大眼睛，炯炯有神，闪光灯则像是“嘴巴”，整一个萌萌的造型，辨识度极高。

摩托罗拉Moto G6规格：

5.7英寸（2160 x 1080像素）全高清+ 18：9 IPS显示屏、搭载Adreno 506 GPU的1.8GHz八核骁龙450处理器、3GB内存+32GB存储；4GB内存+64GB存储，可扩展存储，最高128GB（含microSD）、Android 8.0（奥利奥）、单/双SIM卡、带LED闪光灯的1200万像素后置主摄像头，500万像素后置副摄像头、带LED闪光灯的1600万像素前置摄像头、指纹传感器、支持涡轮快充的3000mAh电池、4G VoLTE，WiFi 802.11 b / g / n，蓝牙4.2，GPS、尺寸：154.5 x 72.2 x 8.3mm；重量：162.3克。

摩托罗拉Moto G6 Play规格：

5.7英寸（1440×720像素）高清+ 18：9 IPS显示屏、Adreno 505 GPU的1.4GHz八核64位骁龙430处理器、2GB内存+16GB存储，3GB内存+32GB存储，可扩展存储、Android 8.0（奥利奥）、单/双SIM卡、带LED闪光灯的1200万像素后置摄像头、带LED闪光灯的500万像素前置摄像头、指纹传感器、4G VoLTE，WiFi 802.11 b / g / n，蓝牙4.2，GPS、4000mAh电池，支持快速充电。

摩托罗拉Moto G6 Plus规格：

5.93英寸（2160 x 1080像素）全高清+ 18：9 IPS显示屏、采用Adreno 508 GPU的2.2 GHz八核骁龙630处理器、6GB内存+64GB存储，4GB内存+32GB存储，可microSD扩展存储，最高可达256GB、Android 8.0（奥利奥）、单/双SIM卡、带LED闪光灯的1200万像素后置主摄像头，500万像素后置副摄像头、带LED闪光灯的1600万像素前置摄像头、指纹传感器、4G VoLTE，WiFi 802.11 ac（2.4 GHz和5 GHz），蓝牙5 LE，GPS，GLONASS，NFC、带涡轮快充的3200mAh电池。