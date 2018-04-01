小米米粉节即将开启！MIX 2S正式开售、小爱音箱mini 99元

IT之家4月1日消息 4月3日，小米将正式开启米粉节活动，活动持续到4月10日，期间包括小米MIX 2S、小爱音箱mini、小米首款蓝牙项圈耳机等新品开售，一起来看一下。

活动期间，小米MIX2S全面屏手机正式开售，价格3299元起，目前在京东平台，MIX 2S全版本已经有36万人预约，4月3日10:00正式开售。

小米MIX 2最高直降400元、小米Note 3最高省200元、小米5X省100元。小米千元爆款手机红米Note5也将在4月3日10:00正式开售，价格为1099元起...

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小爱音箱mini同样搭载小爱同学智能语音交互平台，支持操控智能家庭产品。小爱音箱mini采用一颗1.5英寸全频喇叭，配有4个麦克风，可有效识别用户语音，支持蓝牙4.1与2.4G WiFi无线连接。体积方面，小爱音箱mini的高度仅有50mm，能够一手掌握，更加便于摆放。

小爱音箱mini售价169元，将在4月3日小米八周年米粉节上上线小米商城、有品和小米之家正式首销，并且在4月3日至4月10日进行的小米八周年米粉节上，小爱音箱mini将以99元的限时特价回馈米粉。

小米米家智能后视镜采用了6.86英寸屏幕，分辨率为1280*480，配置了SONY IMX291星光夜视系列(STARVIS)的图像传感器，具有非常出色的夜晚低照度下的成像效果，支持ADAS高级辅助驾驶功能。

小米米家智能后视镜的售价为999元，将于4月3日在小米商城/有品/天猫/京东/苏宁/小米之家同步开售。

小米推出的米家电动剃须刀，主要亮点包括全身水洗/ 5分钟快充/三刀头多向浮动/双刀片提升双环大进须量，售价199元，将于4月3日0点米粉节正式开卖。

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