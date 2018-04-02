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华为折叠屏手机曝光：屏下指纹，LG已送测样品

2018-4-2 16:25:08来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家4月2日消息 继微软、三星和苹果等厂商被曝出正在研发可折叠屏幕手机的消息之后，日前，华为秘密研发可折叠屏手机的消息也得到了曝光。

来自韩国产业链的消息显示，LG已经为华为送测了最新的可折叠OLED显示屏，并且将会集成屏下指纹识别技术。关于该屏幕的其他细节方面，目前还没有更详细的消息。

值得注意的是，韩媒ETnews称，华为刚发布不久的双指纹识别手机Mate RS使用的OLED显示屏正是来自LG。并且，这款手机集成的屏下指纹识别模块还和显示屏进行了一体化整合。

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关键词：华为LG折叠屏

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