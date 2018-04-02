三星Galaxy S9 USB PD快充兼容性测试

3月6日，三星在广州召开了国内发布会，为我们带来了Galaxy S9和S9+。并于3月16日正式在大陆开卖。充电头网也在第一时间拿到了手机并给大家带来了最新的测试报告。

在上一次的《三星S9充电测试：10W快充！》测试中，我们发现三星S9使用原装充电器仅能实现10W快充，这样的充电速度不免会让人有些失望。

在上一篇文章发布之后，有网友给小编留言，或许使用USB PD充电器会有不一样的效果，毕竟USB PD为主流快充协议，大部分手机厂商、笔电厂商都在向器靠拢。于是就有了今天这篇内容。

小编再次掏出了自己的全部家当–32款USB PD充电器（部分未展示）以及ChargerLAB最新推出的POWER-Z KM001C。具体会有什么样的测试结果，一起来看看吧。

苹果原装61W充电器，9.01V/1.07A，功率9.67W，支持USB PD高压快充。

苹果原装29W充电器，5.03/1.91A，功率9.64W，未启用高压快充。

戴尔30W充电器，4.95V/1.95A，功率9.68W。

戴尔45W充电器，5.04V/1.91A，功率9.67W。

戴尔65W充电器，5.02V/1.90A，功率9.59W。

戴尔90W充电器，5.01V/1.98A，功率9.93W。

联想45W充电器，5V/1.94A，功率9.71W。

联想65W充电器，4.94V/1.95A，功率9.67W。

惠普45W充电器，5.13V/1.89A，功率9.7W。

惠普65W充电器，4.95A/1.96A，功率9.72W。

小米65W充电器（带线版），8.99V/1.09A，功率9.86W，支持USB PD高压快充。

小米45W充电器（带线版），9V/1.08A，功率9.75W，支持USB PD高压快充

华为24W充电器，9.09V/1.08A，功率9.87W，支持USB PD高压快充。

任天堂Switch原装充电器，4.85V/1.48A，功率7.2W。

小米45W（不带线版），5.02V/1.93A，功率9.71W。

小米65W（不带线），4.97V/1.95A，功率9.75W。

myACT 30W充电器，4.99V/1.95A，功率9.76 W。

坤兴24W充电器，5.26,V/1.84A，功率9.68W。

SIMPTUNE 30W充电器，5.01V/1.94A，功率9.76W。

SIMPTUNE 40W充电器,9.16V/1.07A，功率9.88W。

SIMPTUNE 45W充电器，5.26V/1.85A，功率9.74W。

飞天鹰45W充电器，5.02V/1.94A，功率9.75W。

希柏40W充电器，4.82V/1.96A，功率9.5W。

希柏60W充电器（三口），5.21V/1.87A，功率9.77W。

RAVPower 30W充电器，4.93V/1.98A，功率9.78W。

网易65W充电器，5.11V/1.91A，功率9.79A。

Zikko 18W充电器，5.2V/1.87A，功率9.877W。

乐视24W充电器，5.02V/1.94A，功率9.78W。

绿联30W充电器，5.04V/1.94A，功率9.79W。

高通QC4+充电器，4.95V/1.97A，功率9.8W。

闪电狼30W充电器，5.08V/1.93A，功率9.81W。

经过32款USB PD充电器的测试，其中有五款USB PD充电器支持S9高压快充，包括苹果A1718（61W）、小米ADC6501TM（65W）、小米ADC4501TM（45W）、华为HW-59C200CHPQ（24W）四款原厂充电器和一款副厂充电器SIMPTUNE SPT100A-45C（45W）。

也就是说，三星S9可支持USB PD快充协议，不过比较挑充电器，大部分USB PD充电器均无法启用高压快充，其中也包括高通认证的QC4+充电器。

不过对于三星S9来说，是否支持USB PD高压快充协议似乎对充电速度并没有太大影响。测试中，在手机电量基本一致的情况下，大部分充电器的充电功率都维持在9.5W~10W之间。

分别使用三星S9原装充电器和苹果61W USB PD充电器给三星S9从零电量充到100%，并使用ChargerLAB POWER-Z KM001对充电过程进行全程监测。从测试得到的功率曲线来看，两者的区别并不大，尤其是在充电前1小时内，变化趋势几乎完全一致。

不过使用苹果USB PD充电器时，手机电池会比使用三星原装充电器提前一点进入恒压充电模式（不排除两次测试手机电池其实电量不一致）。

与三星原装AFC充电器相比，使用USB PD充电器的测试结果在充电速度上也并不占优势，半小时充至38%电量，1小时充至77%电量，完全充满则需要1小时55分钟。

总结

1、三星S9支持USB PD快充协议，但大部分充电器的充电电压都被限制在5V，无法握手高压快充。

2、三星S9对充电功率有限制，无论支持USB PD高压快充协议与否，手机充电功率均只能达到10W左右。

3、苹果原装USB PD充电器对三星S9的充电速度与三星原装AFC充电器没有太大区别，购买三星S9的用户使用原装充电器即可，因为更换USB PD充电器并不会让充电体验有较大的改观。