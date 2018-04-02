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荣耀畅玩7A首发实拍图赏：百元机新星

2018-4-2 16:50:23来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家4月2日消息 今天下午荣耀在苏州举行了荣耀畅玩7A的发布会，新机主打全面屏、人脸识别和大音量扬声器。荣耀畅玩7A提供幻夜黑，极光蓝和铂光金三种款式，2+32GB版售价799元，3+32GB版售价999元，4月3日正式开售。

作为一款百元机新星，荣耀畅玩7A在配置和设计上并不“百元”，比如搭载的双摄、比如全面屏、人脸识别等功能。

外观方面，荣耀畅玩7A正面采用18：9全面屏，背面采用三段式设计，采用了NCVM高光镀膜工艺，双重光感。拥有幻夜黑、铂光金、极光蓝配色，横排双摄位于左上角，后置指纹识别。精准识别面部1024组特征维度，人脸解锁更安全；高配版同样支持指纹解锁和指纹支付。

配置方面，荣耀畅玩7A采用5.7英寸1440×720分辨率显示屏，2.5D玻璃覆盖，搭载骁龙430处理器，辅以2/3GB内存+32GB机身存储，后置1300万+200万像素摄像头，支持人像模式，前置800万像素自拍摄像头，前置智能柔光灯。

畅玩7A的另一个卖点是采用了Histen音效、大功率扬声器，支持防破音技术。荣耀畅玩7A预装基于安卓8.0的EMUI 8.0系统，内置3卡槽，同时支持双SIM卡和存储卡扩展，内置3000mAh电池。

下面，一起来看看这款手机首发上手图赏吧~

荣耀畅玩7A预约地址：手机点此 | PC点此


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关键词：荣耀9荣耀畅玩畅玩7A

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