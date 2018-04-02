内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >安卓之家>安卓应用推荐

IT之家安卓版6.01发布！更完美的IT之家6.0

2018-4-2 20:06:47来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家安卓版6.01发布！

是不是感觉很意外？因为毕竟6.0版本才刚刚发布三天啊！但是要知道，IT之家的程序员小哥哥就是这么快（还不赶快去应用商店5分好评？）。

全新的6.01改进修复了6.0版本中的大量Bug，比如离线下载排行榜栏目时发生闪退的BUG、禁用自动隐藏标题栏时文章页标题栏依旧隐藏的BUG等等，此外，还加入了“圈子子板块列表点击标题栏可返回顶部”全新功能。

目前IT之家客户端现已覆盖：安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome，微信小程序版的IT之家也已经同步上线（ 详情）。

IT之家安卓版6.01 主要更新历史：

  • 新增：功能 - 圈子子板块列表点击标题栏可返回顶部

  • 改进：界面 - 文章详情页状态栏不再半透明显示

  • 改进：界面 - MIUI系统中不再修改概览屏幕中的APP图标

  • 修复：界面 - 禁用自动隐藏标题栏时，文章页标题栏依旧隐藏的BUG

  • 修复：界面 - 文章详情页底部相关阅读标题样式可能紊乱的BUG

  • 修复：功能 - 夜间模式下进入关于页面可能发生闪退的BUG

  • 修复：功能 - 离线下载排行榜栏目时发生闪退的BUG

  • 修复：功能 - 6.0以下机型在首页圈子频道进入发贴页面时发生闪退的BUG

  • 修复：功能 - 某些机型变色龙页面无法输入自定义颜色的BUG

  • 修复：功能 - 从上热评栏目进入用户中心页面时无法加载数据的BUG

快捷下载：

全新版本绝对用心，商店里给五星支持吧

扫描二维码或点击此处下载最新版（自动识别各平台）。

支持：iPhone/iPad/安卓/Win10 UWP/微信小程序/WP

软媒APP下载：http://m.ruanmei.com/

一、IT之家简

IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家安卓版 最新版截图

▲ 全新简白!

▲ IT圈，友爱，有爱，万变为爱。

▲ 好文，辣文，读的爽快

▲ 非凡评论区，非一般人气

▲全新“我”界面，更直观，更简单

▲ 全新签到体系，支持补签，连续签到拿大宝箱

三、下载信息

扫描二维码或点击此处下载最新版（自动识别全平台）。

支持：iPhone/iPad/安卓/Win10 UWP/微信小程序/WP

软媒APP下载：http://m.ruanmei.com/

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：IT之家客户端IT之家APPIT之家手机客户端

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10