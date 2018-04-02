IT之家安卓版6.01发布！更完美的IT之家6.0

IT之家安卓版6.01发布！

是不是感觉很意外？因为毕竟6.0版本才刚刚发布三天啊！但是要知道，IT之家的程序员小哥哥就是这么快（还不赶快去应用商店5分好评？）。

全新的6.01改进修复了6.0版本中的大量Bug，比如离线下载排行榜栏目时发生闪退的BUG、禁用自动隐藏标题栏时文章页标题栏依旧隐藏的BUG等等，此外，还加入了“圈子子板块列表点击标题栏可返回顶部”全新功能。

目前IT之家客户端现已覆盖：安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome，微信小程序版的IT之家也已经同步上线（ 详情）。

IT之家安卓版6.01 主要更新历史：

新增：功能 - 圈子子板块列表点击标题栏可返回顶部

改进：界面 - 文章详情页状态栏不再半透明显示

改进：界面 - MIUI系统中不再修改概览屏幕中的APP图标

修复：界面 - 禁用自动隐藏标题栏时，文章页标题栏依旧隐藏的BUG

修复：界面 - 文章详情页底部相关阅读标题样式可能紊乱的BUG

修复：功能 - 夜间模式下进入关于页面可能发生闪退的BUG

修复：功能 - 离线下载排行榜栏目时发生闪退的BUG

修复：功能 - 6.0以下机型在首页圈子频道进入发贴页面时发生闪退的BUG

修复：功能 - 某些机型变色龙页面无法输入自定义颜色的BUG

修复：功能 - 从上热评栏目进入用户中心页面时无法加载数据的BUG

快捷下载：



全新版本绝对用心，商店里给五星支持吧！

扫描二维码或点击此处下载最新版（自动识别各平台）。

支持：iPhone/iPad/安卓/Win10 UWP/微信小程序/WP

软媒APP下载：http://m.ruanmei.com/

一、IT之家简介



IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家安卓版 最新版截图

▲ 全新简白!

▲ IT圈，友爱，有爱，万变为爱。

▲ 好文，辣文，读的爽快

▲ 非凡评论区，非一般人气

▲全新“我”界面，更直观，更简单

▲ 全新签到体系，支持补签，连续签到拿大宝箱

三、下载信息



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支持：iPhone/iPad/安卓/Win10 UWP/微信小程序/WP

软媒APP下载：http://m.ruanmei.com/