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魅族15 Plus真机上手曝光：金属机身，前置指纹

2018-4-2 20:22:42来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家4月2日消息 魅族此前已经确定，将于今年发布旗下15系列机型，包括魅族15、魅族15 Lite和魅族15 Plus等三款机型。现在，该机的上手照片也已经曝光。

从网友晒出的照片上来看，魅族15 Plus没有采用目前流行的全面屏设计，“额头”和“下巴”都还健全，但是左右边框采用了极窄设计，所以屏占比看起来也非常高。

机身材质方面，魅族15 Plus将会采用全金属设计，设计语言继承了魅族一贯的设计风格，后置居中的双摄、环形闪光灯以及U型天线带设计等。正面外观上，前置摄像头在额头的中央，听筒采用了隐藏式设计，前置圆形Home键。

非常值得一提的是，在曝光的一张照片中，显示电池电量只剩下9%，但是使用时间长达9小时9分……

根据之前Android官网的消息，魅族15系列机型的配置信息如下：

魅族15：

屏幕大小：5.5英寸

运存大小：4GB

存储空间：64GB，128GB

OS版本：Android 7.1.1

指纹识别支持：是

NFC支持：否

魅族15 Lite：

屏幕大小：5.5英寸

运存大小：4GB

存储空间：32GB，64GB

OS版本：Android 7.1.2

指纹识别支持：是

NFC支持：否

魅族15 Plus：

屏幕大小：6.0英寸

运存大小：6GB

存储空间：64GB，128GB

OS版本：Android 7.0

指纹识别支持：是

NFC支持：否

外观方面，三款产品没有太大的区别，采用了前置指纹识别，但魅族15与15 Lite的屏幕大小为5.5英寸，而15 Plus的屏幕大小则达到了6.0英寸。

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关键词：魅族15魅族15 Plus

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