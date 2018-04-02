疑似诺基亚9规格泄漏：4100万相机回归！野兽配置

IT之家4月2日消息 自从诺基亚品牌重新回到智能手机市场以来，粉丝一直在等待着HMD推出的诺基亚真正旗舰，目前来看似乎只有诺基亚9真正符合诺基亚旗舰手机的地位。

今晚，诺基亚9的规格表单已经浮出水面，规格表单显示，诺基亚9可能会搭载蔡司认证的的三镜头相机。这并无道理，外媒推测这实际上很有可能是华为P20 Pro授权给诺基亚的结果。

规格表还列出了诺基亚9上的三颗摄像头的具体配置：分别为41MP、20MP和9.7MP，支持四倍光学变焦。这与我们在华为P20 Pro中看到的相似。主要的41MP相机具有f / 1.5-f / 2.4可变光圈，与Galaxy S9 + 类似，像素尺寸为1.4微米。

但更有趣的是，规格表中还提到了氙气闪光灯。在诺基亚1020和808之后，已经没有手机敢在机身上放这么一个大东西了。该表列出了氙气和LED闪光灯模块，如果属实，这意味着用户将在诺基亚9上获得强大的相机闪光灯的所有优点。

不过需要注意的是，这与诺基亚9的机身尺寸150.6 x 75.2 x 7.3毫米并不相符，因为氙气闪光灯模块硕大。7.3毫米的机身厚度无法放入氙气灯和LED闪光灯。

其他传闻中的关键特性包括6.01“QHD OLED显示屏，宽高比为18：9、高通Snapdragon 845 SoC、8GB内存和256GB的内部存储、IP68等级，屏下指纹识别、3900 mAh电池、Android 8.1、5个“高性能集成麦克风”等等。

目前无法确认上述消息的准确性，那么，这样的诺基亚9你期待吗？