老外如何选择小米MIX 2S和华为P20 Pro？势均力敌

IT之家4月3日消息 3月27日当晚，IT之家做了一项投票《国产手机双子星：小米MIX 2S/华为P20家族你选哪个？》，截止到4月1日晚20点，已有超过13000人参与了本次投票，其中39.23%( 5240票)的小伙伴选择了小米MIX 2S，华为P20 Pro不甘落后，获得了15.95%( 2130票)，另外，华为顶级旗舰手机Mate RS获得了14.07%( 1879票)的优秀成绩（详情）。

近日，外媒gsmarena同样做了类似的投票活动，不过主角只有小米MIX 2S和华为P20 Pro这两款手机，那么一起来看一下，国外网友是如何看待这两款中国制造的旗舰手机的呢？

在11893人的投票中，有5943人选择为了华为P20 Pro，很明显，P20 Pro优秀的三摄和独特的渐变色机身未经正式开售就已经吸引了大批目光。

小米MIX 2S凭借优秀的性价比获得了5950的投票数，微弱领先P20。这两款手机之间的票差还不到10人，几乎可以忽略不计，势均力敌、难分伯仲。

两个不同的旗舰，两个不同的需求。小米MIX 2S和华为P20/P20 Pro的面世极大地提升了国产手机的品质，它们代表了国产手机的第一阵营，也是整个安卓手机阵营响当当的旗舰。