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三星Galaxy S6/S6 Edge/S6 Edge+/S6 Active将停止系统更新

2018-4-3 7:50:41来源：IT之家作者：孤城/实习责编：孤城/实习评论：

IT之家4月3日消息 根据外媒Androidpolice的消息，三星Galaxy S6, S6 Edge，S6 Edge+和S6 Active将停止系统更新。

三星s6发布于2015年，在三星S5销量不佳的情况下，S6标志着三星设计的一次转型， 它也是三星第一款真正专注于设计的手机。但是作为老款旗舰，三星S6还是难逃失去系统更新的命运。

三星公布了一份列表，上面列出了支持系统更新的机型和更新频率。每月更新的机型包括三星旗舰S系列和Note系列还包括部分A系列，另外一些中低档次的机型和平板将会接收季度更新。

据悉，三星S6共获得了三年的系统更新，与一些OEM厂商相比已经很良心了，还在使用三星S6的用户要将就一下了。

目前支持月度更新的机型：

• 三星S系列（S9，S9+，S8, S8+, S8 Active, S7, S7 Edge, S7 Active ）

• 三星Note系列（Note 8, Note 5）

• 三星A 系列（A5(2016) , A5(2017), A8（2018））

目前支持季度更新的机型：

三星 A3（2017），A7（2017）

• 三星 J1 Mini，J1 Mini Prime

• 三星 J2（2016），J5（2016）J7（2016）

• 三星J3 Pro, J3 Pop, J7 Pop

• 三星 J3 （2017），J5（2017），J7(2017)，J7 Max，J7 Neo

• 三星 A8+（2018），J8（2018）

• 三星平板 Tab S2 L Refresh,  Tab S2 S Refresh

• 三星平板 Tab S3 9.7，Tab Active 2，Tab 10.1 (2016)

•  三星 Note FE

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关键词：三星S6S6 Edge系统更新

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