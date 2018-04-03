一加6手机来了！搭载骁龙845，8GB+256GB版本即将登陆

IT之家4月3日消息 今天早上，一加手机官方微博发布消息，确认一加6手机将至，搭载最新的高通骁龙845处理器，并且还会有8GB内存+256GB存储版本。
IT之家报道，4月2日晚上一加6手机通过了WiFi联盟认证，根据认证信息，一加6的型号为A6003，预装安卓8.1系统。
根据此前的消息，一加6将会搭载高通骁龙845处理器，搭配6/8GB内存，存储空间达到了256GB，摄像头（主摄）像素为1600万+2000万像素，屏幕大小为6.2英寸。官方还确认，一加6将支持全面屏手势，导航栏也可以隐藏。
IT之家4月3日消息 今天早上，一加手机官方微博发布消息，确认一加6手机将至，搭载最新的高通骁龙845处理器，并且还会有8GB内存+256GB存储版本。
IT之家报道，4月2日晚上一加6手机通过了WiFi联盟认证，根据认证信息，一加6的型号为A6003，预装安卓8.1系统。
根据此前的消息，一加6将会搭载高通骁龙845处理器，搭配6/8GB内存，存储空间达到了256GB，摄像头（主摄）像素为1600万+2000万像素，屏幕大小为6.2英寸。官方还确认，一加6将支持全面屏手势，导航栏也可以隐藏。
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