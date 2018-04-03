经典场景再现，小米MIX 2S首发秒没，你抢到了吗？

IT之家4月3日消息 今天小米MIX 2S在上午10点钟迎来首销，这也是国产厂商首款搭载高通骁龙845处理器的旗舰机，不出所料，小米MIX 2S在开售的那一霎那就已经让人意识到，依然是那个令人熟悉的小米，MIX 2S备货秒售罄。小米MIX 2S 8GB内存+256GB存储尊享版也被一抢而光，该版本售价3999元。

不过信息显示，明日4月4日上午10点依然可以抢购。另外小米官网刚开售时，6GB+64GB版本还有现货，不过几分钟后也显示售罄。

性能方面，小米MIX 2S搭载了骁龙845处理器，主频最高2.8GHz，功耗相较前代降低了30%，储存方案支持8GB RAM+256GB存储。

外观上，小米MIX 2S同小米MIX 2相差不大，同样采用了全面屏设计，陶瓷机身，前置摄像头依然放在右下角。新机边框进一步变窄。需要注意的是，黑色版摄像头边框采用18K金镶嵌，白色版没有。

小米MIX 2S后置双摄采用了1200像素广角+ 1200像素长焦的组合，支持2倍光学变焦+人像模式+光学防抖，主摄用的是索尼IMX 363传感器，拥有1.4μm大像素，支持Dual PD全像素双核对焦，号称暗光下对焦又快又准。另外相机还支持硬件多帧降噪，进一步提升画质。

其它方面，小米MIX 2S内置语音助手替换成了小爱同学，支持息屏唤醒、翻照片等功能。小米MIX 2S还支持多功能NFC、ARCore、无线充电（7.5W，2小时40分钟可充满，无线充电器99元）。

售价方面，小米MIX 2S 6+64版售3299元，6+128版售3599元，8+256尊享版售3999元（支持全球频段、赠无线充电器），将于4月3日米粉节全网开售。

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