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小米MIX 2全陶瓷版限时特惠：立减800元

2018-4-3 18:57:41来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月3日消息 小米MIX 2S今日迎来首发开卖，售价3299元起，开售不久便宣布售罄，如果你没有抢到的话，不妨看一下小米MIX 2，该机Unibody全陶瓷版迎来限时特惠，立减800元，到手价3899元。

不仅全陶瓷版有优惠，小米MIX 2 6GB+128GB版本也直降400元，领券还能再减100元，3099元可到手。

小米MIX 2采用了5.99英寸18:9屏幕，搭载骁龙835处理器，性能方面无需担心，跟小米MIX 2S相比在拍照环节弱了一些，如果对拍照要求不高的同学可以考虑一下。

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关键词：小米MIX 2小米

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