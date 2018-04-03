解决安卓碎片化：升级后支持Project Treble的机型一览

IT之家4月3日消息 你可能听说过Project Treble，这是一个很重要的功能，因为它是Android一直以来面临的问题的解决方案，该问题也是Android自诞生之初就面临的问题，那就是碎片化，所谓碎片化就是OEM（三星、小米等）需要很长时间才能将其手机更新为最新版本的Android系统。相比之下，iOS就没有这个问题，因为苹果控制着iPhone的硬件和软件。

Project Treble的诞生就是试图通过采用将单一操作系统框架分成两个单独的框架来解决（或至少使OEM的更新更容易和更快）碎片化问题的：一个包含核心Android操作系统，另一个包含OEM的UI修改，理论上分离两者会使得更新更快。

XDA-Developers给出了更新安卓8.0系统后支持Project Treble功能的设备列表，需要指出的是，由于所有预装安卓8.x的智能手机都必须支持Project Treble，因此下面这个列表不包含上述设备：

Google Pixel

Google Pixel XL

华为Mate 9

华为Mate 10 Lite

荣耀7X

荣耀8 Pro

荣耀9

荣耀9i

华为P10

华为P10 Lite

华为P10 Plus

华硕Zenfone 4

Razer电话

小米红米Note 5 Pro

如上所述，上述设备并没有开箱预装安卓8.x系统，但已更新为支持Treble。

值得一提的是，Project Treble使得第三方ROM的制作也更加容易。感兴趣的可点此查看详细列表，列表中还有一些非正式更新了Project Treble支持的设备。