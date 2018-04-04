三星S7/S7 Edge将近期升级安卓8.0

IT之家4月4日消息 目前的三星S8/S8+和Note 8升级安卓8.0的工作已经完成，三星将目光放在了其他手机上，官方确认，三星S7/S7 Edge将升级安卓8.0，三星还表示一些中档手机也将在升级列表之中。

根据Wi-Fi联盟的消息，三星将在下周为三星S7/S7 Edge更新安卓8.0，并且还有一些中低档机如A3 2017，A5 2017以及三星Xcover 4也在升级之列。

另外Wi-Fi联盟推测，三星不太可能为S7/S7 Edge 等旧旗舰推送安卓8.1。