1399元，诺基亚 7 4＋64GB版本开启京东秒杀

IT之家4月4日消息 今天诺基亚7 4+64GB版本开启京东秒杀，秒杀价1399元。

配置方面，这款手机搭载了骁龙630处理器， 4+64GB储存方案，屏幕为5.2英寸1080p，3D康宁玻璃机身，1600万相机经过蔡司认证，支持4K视频录制。

作为诺基亚独有的一项技术，这款产品可以前后双视野拍摄，再加上OZO音频技术，可以像专业摄像机一样拍摄影像。电池大小为3000mAh，支持9V/2A快充。喜欢拍摄的小伙伴可以关注一下。

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