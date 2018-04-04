夏普E系列新机曝光：一次出5款，iPhone X“刘海”亮了

IT之家4月4日消息 在S系列产品外，夏普还在中低端市场推出E系列产品，目前共计有5款手机产品被曝光。

这五款产品将在欧洲首发，型号为夏普E-L1的手机采用了5.7英寸18：9高屏占比设计，采用联发科四核MT6737T芯片，主频1.5GHz，运存与存储空间分别为2GB+16GB，前置800万，后置500万+1300万双摄。

夏普E-M1定位中端，采用联发科MT6750T芯片，采用5.7英寸HD+屏幕，处理器升级为八核心，内存、存储配置为3+32GB。

EH-1采用高通骁龙630芯片，采用5.5英寸2040x1080分辨率屏幕，内存、存储配置为4+64GB。

将要发布的夏普E-P1定位为高端产品，采用了高通骁龙660移动平台，搭载了5.99英寸FHD+屏幕，前置1600万后置1200+1300万双摄，内存、存储配置为6+64GB。

夏普E-F1为旗舰产品，欧洲售价达到了999欧元，将采用高通骁龙845移动平台，采用夏普在2017年将量产“自由形态显示屏”（Free-Form Display）”，采用Free-Form技术可将传统矩形显示屏制作成任何形状液晶显示屏，可实现屏幕无边框设计。

值得注意的是，在这些E系列新品上夏普采用了不同的“刘海”设计，E-H1与E-F1为类似Essential Phone的摄像头短“刘海”，定位高端的E-P1刘海则类似于iPhone X。



▲点击查看大图