诺基亚8 Sirocco图赏：想变漂亮的诺记，双面玻璃细腻

2017年1月，诺基亚带着他们首款Android手机Nokia 6回来了。

还记得，诺基亚当时还在Nokia 6上内置了Nokia Tune铃声，包装上也贴上了这样的一句话：

希望您喜欢您的新Nokia手机，现已采用Android系统。

尽管Nokia 6是以HMD Global这个新派头回归的一作，并不算是一台血统纯粹的诺基亚手机。但还能够在市面上看到NOKIA这个标志的身影，相信有不少粉丝还是会为此兴奋的。

只是，回归之作Nokia 6并不是一款旗舰定位的产品。哪怕是后续发布的Nokia 7，也少了点“顶配机型”的味道。

直到今年的MWC 2018，诺基亚终于带来了回归后首款旗舰产品Nokia 8 Sirocco。双玻璃机身加上蔡司认证双摄，高通骁龙835搭配6GB运存，这总算是一款结结实实的诺基亚旗舰。

比起6和7这两款旧品，Nokia 8 Sirocco也在外观上有了更大幅度的突破。

Nokia 8 Sirocco用的双面3D玻璃设计，机身长度也比Nokia 7要再短一些。整机的设计看起来，还是有点Lumia的影子。双面玻璃处理得还算细腻，只是刚刚上手的时候有点滑，平放的时候要小心。

还有就是，背部比较容易收集指纹，加上容易手滑的情况，最好还是加个保护套吧。

机身中框是一个尴尬的地方。金属切割的中框会在握持时带来一些割手感，摸着不舒服。而且中框上的按键开孔不够仔细，我们手上这台Nokia 8 Sirocco的电源键出现了空隙，按键有虚位，导致按键轻微的晃动现象。这个不知道是个案还是通病了。

机身正面同样用上了曲面玻璃，黑色面板在息屏状态下能够体现出非常高的一体性，下巴和额头给人的感觉也不会突兀。

天线放在了机身顶部和底部的边框上，底部还带有扬声器和USB Type-C接口，顶部除了天线则只剩下麦克风。Nokia 8 Sirocco并没有附属3.5mm音频接口，用户要用有线耳机的话还是需要通过USB Type-C接口来转接。

Nokia 8 Sirocco背部的重点当然还是这个蔡司认证双摄模组。

它搭载的是ZEISS认证1200万广角+ 1300像素长焦摄像头，支持2倍双摄变焦。在自动模式下，机身自带的相机设置比较简单，和一般Android手机再带的相机没有太大区别。

但Nokia 8 Sirocco内部还搭载了诺基亚经典的专业拍摄模式，在这个模式下可以通过虚拟转盘的形式来调整拍摄参数，相比一些在取景器下方滑动的方案，诺基亚这个确实要直观不少。

机身配置方面，Nokia 8 Sirocco搭载了：

高通骁龙835处理器

6GB LPPDDR 4X RAM搭配128GB ROM

5.5英寸2560 x 1440 pOLED屏幕，第五代康宁大猩猩玻璃

USB Type-C接口，3200mAh电池，支持QC 3.0以及Qi无线充电

从配置上看，Nokia 8 Sirocco确实是目前配置最高的诺基亚Android手机，只是处理器要放在全旗舰都用上高通845的今年，Nokia 8 Sirocco用骁龙835可能会让它有些尴尬。

系统上，Nokia 8 Sirocco运行的是Android 8.0，界面和Nokia 7 Plus的比起来没有太大的变化。整体观感和体验上，还是有很浓的Android原生味。

售价方面，Nokia 8 Sirocco的国行售价是4699元人民币，目前正式开放预售。

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