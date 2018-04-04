小米MIX 2S与小米MIX 2大对比：外观性能有哪些进步？

小米MIX 2S可以说是千呼万唤始出来，在3月27日于上海正式发布。这一代的MIX新品之所以没有叫小米MIX 3而是小米MIX 2S，是因为新品在外观方面基本上和上一代MIX 2相似，但MIX系列被人吐槽的摄像头问题终于也在MIX 2S上彻底改进，AI双摄和骁龙845的加持让小米MIX 2S一举成为了小米2018年的第一款新旗舰。

全新登场的小米MIX 2S，在外观、性能及新双摄上相比上一代有怎样的进步和提升也是本期TechWeb比拼的用意，我们通过和上一代的小米MIX 2进行对比，来了解一下小米在这几个月来科技的进步及骁龙845的强大性能表现。

本期我们仅在外观和性能方面对两款机型进行对比，较为重要的拍照篇将在下个星期推出。

▲小米MIX 2（左）与小米MIX 2S（右）外观对比

首先我们通过图表来了解一下两者的参数差别：

从图中可以看出，小米MIX 2S相比小米MIX 2在体积上基本相差不多，重量重了4g，同时厚度略有增加。

在以往80.79%屏占比的基础上略微提高了一点，达到了81.94%。除了搭载了后置双摄和具备了人脸识别功能外，新的高通骁龙845处理器也让小米MIX 2S具备了之前版本无法相比的强大性能。

外观对比

外观设计来看，两者正面几乎一模一样，均采用了三面窄边框+下巴的设计，颜值都较为出众，两者的屏幕大小相同，显示效果相同，细微的屏占比提升不容易看出。

▲小米MIX 2（左）与小米MIX 2S（右）外观对比

背部小米MIX 2S采用了1200万像素+1200万像素的双摄方案，两个摄像头竖向排列，位于机身左上角，和iPhone X一样，小米MIX 2S的摄像头也略有凸起。

▲小米MIX 2（上）与小米MIX 2S（下）外观对比

而小米MIX 2的背部单摄则放置在了机身背部中央偏上的位置，指纹传感器位于单摄下方。

从手感上来说，两者均采用了陶瓷材质设计，温润顺滑，手感出众，但都容易沾指纹。由于小编的小米MIX 2和小米MIX 2S都拿到的是黑色版本，所以两者的整体性都非常好，息屏状态下机身圆润统一，浑然天成。

▲小米MIX 2（左）与小米MIX 2S（右）外观对比

▲小米MIX 2（左）与小米MIX 2S（右）外观对比

至于重量方便的增加，小编在使用中没有感觉出来，基本上可以认为小米MIX 2和小米MIX 2S的重量是相同的。

▲小米MIX 2（上）与小米MIX 2S（下）外观对比

小米MIX 2S的外观设计相比上一代小米MIX 2基本上没有太大变化。正面依然延续了小米MIX 2的三面窄边框和下巴设计，但边框更窄，同时屏占比得到了进一步提升。

小米MIX 2S背部采用了1200万广角镜头+1200万长焦镜头的双摄方案。竖向排列位于机身背部左上角。小米MIX 2S的镜头使用了1.4μm超大像素、Dual PD全像素双核对焦、硬件多帧降噪功能。从现场放出的样张来看拍照效果惊艳，尤其是暗光下的表现相比上一代有了较大提升。

▲小米MIX 2（左）与小米MIX 2S（右）外观对比

性能对比

性能方面，小米MIX 2S是首款搭载了骁龙845的国产手机，最高主频2.8GHz，采用了全新Kryo 385架构、Adreno 630图形处理器，8GB+256GB超大运存组合表现出色。同时，小米MIX 2S支持7.5W快充无线充电，这次小米也将语音助理直接换成了“小爱同学”。

对比小米MIX 2的骁龙835，在性能上提升较大，算是目前最强配置机型之一。对于喜欢玩游戏的用户来说，两者都可以很好地支持目前较为主流的大型手游，像《王者荣耀》、《绝地求生》及《决战平安京》等游戏都毫无压力。小米MIX 2S的845表现会更突出，不存在卡顿等情况。

“小爱同学”的人工智能加持让小米MIX 2S成为了一个可以随身携带的AI人工智能手机。之前用过小爱音箱的用户肯定非常了解，小米的人工智能“小爱同学”非常聪明，可以帮你应对各种生活中的问题及及时地进行场景反馈。

此次小爱同学的AI人工智能语音助手，让很多复杂的操作变成了“一句话的事”，随时随地享受体贴的人工智能交互。

接下来我们通过安兔兔跑分来了解一下两者的性能分数。

从跑分可以看出，小米MIX 2S的跑分实力超群，以25W+的分数轻松碾压小米MIX 2 18W+的性能表现。不过骁龙835的表现也是可以肯定的，毕竟在2017年整整一年都处于安卓CPU的顶尖位置。

小编感觉，如果对于3D手游需求不大，小米MIX 2的骁龙835就完全可以满足用户的日常生活工作需求了。当然，有条件还是上845更好。

续航&充电

小米MIX 2S与小米MIX 2的电池容量均为3400mAh，又采用的均为最新的MIUI 9系统，对于两款手机小米的MIUI均有相对完善的优化，所以在使用上续航基本相同，且都属于较长续航的范畴之内。中度使用大约为1天半充电一次，频繁使用也可以支撑一天的时间。

充电方面，两者均采用了9V/2A的快充技术，从完全没电到充满仅需要2小时40分钟。

另外，小米MIX 2S支持无线充电，配合小米新推出的无线充电板，也可以达到7.5W的快充，同时无线充电带来的便利和自由性也是普通的线性充电所无法相比的。

全面屏手势

MIUI 9为小米的全面屏手机设计了独特的全局手势操控，这一点对于全面屏机的体验感可以说大大增强。

小编之前为大家介绍过MIUI 9的手势操控在小米mix 2上的体验，其实总体来说小米MIX 2S和小米MIX 2在全面屏手势方面的体验完全相同，都可以带来非常不错的使用感受。

相比iPhone X，MIUI 9的手势操控或多或少还会有一些僵硬和误操作的情况出现，很显然还需要进一步的改善，不过对于国内安卓机而言，小米的MIUI系统无疑是最好用的系统之一。流畅顺滑的操作体验和各种体贴入微的细节设定让搭载了MIUI 9的小米手机都具备了很不错的使用体验。

总结

此次小米MIX 2S在外观设计方面和小米MIX 2基本变化不大，区别除了略微提升的屏占比及机身下方的单双扬声器外，就是小米MIX 2S在背部搭载的双1200W像素双摄了，更好的拍照体验我们会在下周单独推出两者的拍照对比。

从性能上看，骁龙845的强大性能为小米MIX 2S带来了精彩表现。两者相比，小米MIX 2S的进步非常明显，此次也终于解决了MIX系列拍照不佳的槽点，相信小米MIX 2S的强大表现一定不会让你失望。