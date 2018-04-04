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诺基亚8 Sirocco将登陆印度市场：最强大的Android One手机

2018-4-4 17:53:18来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家4月4日消息 在MWC2018大会上，HMD正式发布了旗下最强机型诺基亚8 Sirocco，并且这款机型已经于4月3日在京东进行了首轮售卖，第二轮抢购将于4月10日开启。抢购链接：手机点此 | PC点此

国外方面，今天，HMD在新德里举行新品发布会，正式在印度推出诺基亚8 Sirocco、诺基亚7 Plus和诺基亚6（2018）三款机型。

配置方面，诺基亚8 Sirocco搭载高通骁龙835处理器，搭配6GB RAM+128GB ROM，5.5英寸2K分辨率显示屏，支持无线充电和IP67级别防水功能，后置1200万像素+1300万像素双摄像头，经过卡尔蔡司认证，正面是一颗500万像素摄像头，电池容量3260mAh，运行安卓8.0系统。

据报道，诺基亚8 Sirocco是一款Android One手机。

诺基亚7 Plus搭载高通骁龙660处理器，搭配4GB RAM+64GB ROM，6.0英寸1080P显示屏，支持IP54级别防水功能，后置1200万+1300万像素双摄像头，经过卡尔蔡司认证，前置1300万像素摄像头，电池容量3800mAh，运行安卓8.0。

诺基亚6（2018）搭载高通骁龙630处理器，搭配4GB RAM+64GB ROM，5.5英寸1080P显示屏，后置1600万像素摄像头，前置800万像素摄像头，电池容量3000mAh，运行安卓8.0。

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关键词：诺基亚8 Sirocco诺基亚7 Plus

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