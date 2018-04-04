408荣耀狂欢节开幕：畅玩7X最高可优惠200元

IT之家4月4日消息 不久前，荣耀方面宣布，408荣耀狂欢节正式开幕，在华为商城、京东、天猫、苏宁同步开启，届时荣耀旗下相当多的产品都会有不同程度的优惠。



IT之家小编从荣耀狂欢节京东会场的介绍页面发现，狂欢节期间，多款荣耀手机均在降价销售中，包括荣耀畅玩7C、荣耀畅玩7A、荣耀9青春版等等，荣耀畅玩7X也在优惠之列。目前包括荣耀畅玩7X、荣耀V10、荣耀9青春版在内三款机型均享受最高200元的优惠。

IT之家小编从京东购买页面发现，目前这款手机最低仅需1249元，可谓是非常实惠了。

2017年10月18日，荣耀在西安举行发布会，发布了其首款全面屏手机荣耀畅玩7X。该机同样采用全面屏设计，1299元起售。

配置方面，荣耀畅玩7X搭载麒麟659处理器。这颗处理器采用的是台积电的16nm工艺，并且拥有2.36GHz 4*A53+1.7GHz 4*A53的大小核设计，GPU则是ARM Mali T830 MP2双核图形处理器。采用Micro USB数据接口，同时保留了3.5mm耳机接口。

荣耀畅玩7X采用了一体式纳米注塑工艺，并且提供幻夜黑、极光蓝、铂光金、魅焰红四种配色供选。

不久前，荣耀方面还为该机更新了一项重磅功能。2月5日晚间，荣耀手机官方宣布，荣耀畅玩7X将于次日全网推送最新人脸识别功能。相信之前入手的小伙伴已经收到这项重磅更新，用户使用体验又提升了一个台阶。

目前，荣耀畅玩7X 4GB+32GB低至1249元，最高配版本4GB+128GB直降200，仅需1799元即可入手。此外，荣耀旗下手环、蓝牙音箱、体脂秤等配件也在降价促销。

值得一提的是，荣耀最新发布的新机，荣耀畅玩7A也于4月3日正式开售。价格方面，荣耀畅玩7A提供幻夜黑，极光蓝和铂光金三种款式，2+32GB版售价799元，3+32GB版售价999元。

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