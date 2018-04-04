小米八周年雷军发内部信，今年手机销量目标破亿

IT之家4月4日消息 在临近小米八岁生日之际，小米雷军面向小米集体员工发送了小米八周年的邮件，雷军表示小米从十来个人到现在近两万名员工，手机业务不断成熟，到后来的稳居全球前四并在继续迅猛前进，小米已经彻底改变了很多行业的面貌，深刻影响了全球几亿人的生活。

各位小米同学： 今年4月6日是小米八岁生日。 八年前，我们满怀激情踏上创业的征途，八年来，我们不断创造奇迹。从十来个人到现在近两万名员工，我们的手机业务不断成熟，稳居全球前四并在继续迅猛前进，我们的硬件生态链产出了一系列世界级产品。小米提供的数百种优秀产品和丰富的互联网服务彻底改变了很多行业的面貌，深刻影响了全球几亿人的生活。 8年创业成果来之不易，谢谢全体员工的努力，谢谢所有家属的支持！更要感谢米粉的支持！因为米粉，所以小米。我们所有的成就归根结底是我们价值观的胜利。我们要继续坚持做感动人心、价格厚道的好产品，坚持创业心态，坚持和米粉交朋友。 作为小米最重要的活动，米粉节既是小米的生日，更是我们回馈米粉的日子。请大家带着家人、朋友一起来逛逛我们的小米电商、小米之家，分享我们优秀的产品，让每个人都能享受科技的乐趣！ 雷军 4/3/2018

据悉，2018年小米内部为手机定下了破亿台的销量目标。

在3月27日的小米MIX 2S发布会上，雷军曾表示，在经历了去年第一季度的低谷后，小米在2017年第三季度开始成功逆转，截至去年10月小米营收破千亿，提前完成了目标。Q4季度，小米全球市场逆袭增长96.9%，中国市场增长57.6%。作为对比，营收破千亿，苹果用了20年，谷歌用了9年，阿里、腾讯用了17年。

小米目前已经拥有6324项专利，其中53%在中国以外地区。也就是从2017年7月至今，小米新增1518件新专利。