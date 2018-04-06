今日小米8周年雷军感恩，骁龙845旗舰机MIX 2S再度开售

IT之家4月6日消息 在4月6日零点刚过，小米公司创始人、董事长兼CEO 雷军就在微博上发声：“4月6日，小米八周岁！感恩所有支持和关心小米的朋友们！”

而今天上午10点也是小米MIX 2S新旗舰手机第二次开售时刻，该机搭载高通骁龙845处理器，并提供了8GB内存+256GB存储尊享版。

性能方面，小米MIX 2S搭载了骁龙845处理器，主频最高2.8GHz，功耗相较前代降低了30%，储存方案支持8GB RAM+256GB存储。

外观上，小米MIX 2S同小米MIX 2相差不大，同样采用了全面屏设计，陶瓷机身，前置摄像头依然放在右下角。新机边框进一步变窄。需要注意的是，黑色版摄像头边框采用18K金镶嵌，白色版没有。

小米MIX 2S后置双摄采用了1200万像素广角+ 1200万像素长焦的组合，支持2倍光学变焦+人像模式+光学防抖，主摄用的是索尼IMX 363传感器，拥有1.4μm大像素，支持Dual PD全像素双核对焦，号称暗光下对焦又快又准。另外相机还支持硬件多帧降噪，进一步提升画质。

其它方面，小米MIX 2S内置语音助手替换成了小爱同学，支持息屏唤醒、翻照片等功能。小米MIX 2S还支持多功能NFC、ARCore、无线充电（7.5W，2小时40分钟可充满，无线充电器99元）。

售价方面，小米MIX 2S 6+64版售3299元，6+128版售3599元，8+256尊享版售3999元（支持全球频段、赠无线充电器）。

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