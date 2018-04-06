谷歌官方首曝Pixel 3手机：搭载骁龙845，预装安卓9.0

IT之家4月6日消息 谷歌即将在5月份举行I/O 2018开发者大会，届时将发布安卓9.0（Android P）正式版，但谷歌下一代手机硬件还有6个月才能发布。现在一份谷歌AOSP的官方文件中却已经出现了Pixel 3的字样，这绝非是偶然。

XDA开发人员发现了一个名为“Cherrypick”的新AOSP提交，在相关网络UI选择描述中提到了Google Pixel 3。

This change added the config because the HAL V_1_2 only supports Pixel 3, and the new Auto Selection Network UI is based on HAL V_1_2. So we set the flag to decide which Auto Selection Network UI should be used based in the device type.

IT之家报道，据XDA开发者表示，HAL代表硬件抽象层，它是“一种能够弥合Android操作系统和硬件之间差距的软件”。这意味着软件系统和无线电射频之间可能存在一种新的联系，会使Wi-Fi网络连续扫描，而不是必须刷新并等待几秒钟。

目前谷歌还未公布Pixel 3的信息，Android P AOSP信息也会不断更新，相信随着Android P完整源代码的发布，将会有更多Pixel 3手机设备的信息被披露。

此前有爆料称，谷歌Pixel 3将搭载高通骁龙845处理器，或有自主处理器芯片版本，预装最新的Android P系统。