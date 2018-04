谷歌官方首曝Pixel 3手机：搭载骁龙845，预装安卓9.0

IT之家4月6日消息 谷歌即将在5月份举行I/O 2018开发者大会,届时将发布安卓9.0(Android P)正式版,但谷歌下一代手机硬件还有6个月才能发布。现在一份谷歌AOSP的官方文件中却已经出现了Pixel 3的字样,这绝非是偶然。

XDA开发人员发现了一个名为“Cherrypick”的新AOSP提交,在相关网络UI选择描述中提到了Google Pixel 3。

This change added the config because the HAL V_1_2 only supports Pixel 3, and the new Auto Selection Network UI is based on HAL V_1_2. So we set the flag to decide which Auto Selection Network UI should be used based in the device type.