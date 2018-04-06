【IT之家评测室】小米MIX 2S评测：真全面屏，真旗舰

今年3月27日，小米在上海发布了最新旗舰手机MIX 2S。小米MIX 2S是MIX 2的升级版，也是小米上半年的主力担当。国产首发骁龙845处理器、DxOMark综合相机得分97分、至尊8GB运存+256GB存储的顶级配置……可以说小米MIX 2S诞生就自带很多光环，那么这款手机的综合实力究竟怎么样？今天的这篇评测，IT之家就和大家来一探究竟。

一、外观设计

小米MIX 2S采用了正面无刘海全面屏+陶瓷背盖+金属边框的设计。从正面看，这款手机的外观与小米MIX 2基本无异，全面屏样式为三面窄边框+下巴，小米MIX 2S和小米MIX 2的外观差异，主要表现在机身背面。

小米MIX 2的摄像头采用了单摄方案，而小米MIX 2S则采用了竖排双摄，从观感上看，这种双摄排布方案并无法很好地平衡视觉，给人一种重心偏左上的感觉。

机身用料方面，小米MIX 2S的机身背部为陶瓷材质，机身边框为金属材质。虽然这种用料方案无法带来像Unibody全陶瓷那样的一体手感及观感，不过就机身强度来说，金属边框+陶瓷背盖的方案明显是优于Unibody的。

虽然小米MIX 2S的机身背盖和机身边框并非是同一种材质，不过从做工来看，边框和背盖的结合比较紧密，整体性较好，没有明显的割裂感。

作为一款无刘海全面屏手机，前置摄像头和电话听筒安放在哪里是个需要思考的问题，小米MIX 2S的方案是将电话听筒做得极窄，安放在上边框上，前置摄像头则放置在手机正面的下巴右侧。这种方案即保证了全面屏观感，又保证了通话以及拍照的功能和效果，优于“刘海+下巴“式的全面屏方案。

总体来看，小米MIX 2S依然保持了小米MIX系列手机一贯优秀的全面屏观感，不过边框宽度还有进一步追求极致的空间，作为小米MIX系列第一款采用后置双摄的手机，虽然小米MIX 2S对双摄的引入是一种硬件以及功能上的升级，不过从其颜值来看，这种双摄排布方式带来的却是设计和美感上的退步。

二、性能表现

IT之家拿到的这台小米MIX 2S搭载了高通骁龙845处理器，内存为8GB，存储空间为256GB，也就是至尊版。Geekbench 4跑分为单核2444分，多核9049分，从数据上看，性能十分强劲。关于小米MIX 2S的实际性能表现，我们结合实测来分析。

关于主流应用性能表现，我们选择《手机淘宝》、《微博》和《IT之家》这三款应用进行了测试，测试方法为，开启应用，等应用首页数据全部加载完成后，匀速滑动页面并观察屏幕渲染用时条形图。

在《手机淘宝》应用的测试中，小米MIX 2S的表现十分优异，在滑动页面的过程中，无论是凭肉眼观察流畅度还是读取屏幕渲染用时条形图，均未见渲染超时的帧。考虑到并非所有手机都能轻松应对《手机淘宝》客户端，因此小米MIX 2S运行《手机淘宝》应用时的性能表现，可以说是让人非常满意的。

在小米MIX 2S上，《微博》客户端的表现同样优秀，在滑动时间线的过程中，渲染超时的帧极少，毕竟对于一款《手机淘宝》这样的吃性能大户都能轻松应对的手机，流畅运行《微博》自然不在话下。

《IT之家》客户端的测试结果相信各位读者已经猜到了，作为一款连千元机都能丝般顺滑地运行的App，小米MIX 2S运行《IT之家》客户端的表现自然是全程流畅，毫无掉帧。

游戏性能方面，我们选择了两款游戏进行测试，一款是对性能要求相对较低的《王者荣耀》，一款是对性能要求相对较高的《崩坏3》。

在《王者荣耀》游戏开始之前，我们开启了高帧率模式，在游戏的过程中，小米MIX 2S的最低帧率为51fps，最高帧率为60fps，这种流畅度表现让人十分满意。

在《崩坏3》测试中，我们开启了高帧率和高画质，同时还开启了全部特效，在游戏的过程中，小米MIX 2S的帧率表现不够稳定，在敌人较少，特效较简单的场景中，帧率始终在55~60fps之间徘徊，而当画面中的敌人较多，特效较复杂（尤其是放必杀时），游戏帧率就会下探到30fps。虽然玩《崩坏3》时小米MIX 2S的帧率并不十分稳定，不过30fps并不是一个很低的帧率，从实际表现上来看，小米MIX 2S的《崩坏3》游戏体验还是比较畅快的。

总体来看，作为一款能够流畅运行《手机淘宝》客户端以及能够畅玩《崩坏3》的手机，小米MIX 2S的性能应该能够满足绝大部分手机发烧友的需求。

三、拍照表现

除了常规配置的升级，小米MIX 2S相较于小米MIX 2最大的提升可以说就是相机了。小米MIX 2S搭载的后置双摄像头，其中一颗为1200万像素广角摄像头，支持四轴光学防抖，f1.8光圈，另一颗也为1200万像素，光圈为f/2.4。关于小米MIX 2S的相机表现，DxOMark给出了97分的成绩。IT之家小编实测后发现，小米MIX 2S的后置双摄拍照整体表现确实不俗，但也存在一些问题。

首先是日间拍照表现，第一眼看上去，无论是曝光控制还是白平衡都十分准确，照片的色彩也相当讨好人的眼球，我们将样张放大，照片中央位置的解析力十分优秀。

然而随着我们将目光移至照片边缘，样张的不足之处开始显现，比如照片右侧的松树枝叶，就算不将样张放大，也很容易看出这个部分的画面是模糊的。

为了排除偶然性，我们又回放了几张由小米MIX 2S拍摄的其他样张，结果是，这些样张都存在画面边缘模糊的问题。

仔细观察模糊部分的画面，IT之家发现这种模糊似乎并不是由对焦不准和镜头抖动引起的，若对焦不准，和失焦物体处于同一焦平面上的物体应该也是模糊的，而小米MIX 2S的样张并不是这样，若拍照时镜头有抖动，那画面模糊部分的周边应该有拖影，而小米MIX 2S样张同样也不是这样，小米MIX 2S样张的模糊部分比较像人眼散光后看到的画面，即有些重影，IT之家猜测，这个问题并非是由硬件问题导致的，而是由算法问题导致的。相信随着后期系统升级的推送，这一问题最终会得到解决，当然，这种照片边缘模糊的问题也可能是发生在IT之家拿到的这台样机上的个例。

夜间拍照方面，小米MIX 2S所拍摄样张的画面纯净度很高，几乎没有可被肉眼感知的噪点，从照片整体上看，无论是曝光还是白平衡，小米MIX 2S都拿捏得恰到好处，不过同样地，在夜间样张上，我们发现了照片画面边缘模糊的问题。

总的来看，如果IT之家拿到的这台样机遇到的照片模糊问题只是个例，或者在未来的更新中，导致照片画面边缘模糊的算法问题被修复了，那小米MIX 2S的拍照表现在各方面都还是比较优秀的，但是就目前来讲，关于小米MIX 2S拍照表现，我们还不能给出一个好评，因为照片画面边缘模糊的问题是一个非常影响照片观感的问题。

以下是小米MIX 2S所拍摄的更多样张：



四、充电和续航

小米MIX 2S随包装附送的充电器支持18W快充，在0~100%充电测试中，小米MIX 2S取得了105分钟的成绩。

在充电开始的前60分钟，小米MIX 2S被充进了超过80%的电量，这个速度还是比较快的，然而从充电开始的第60分钟之后，小米MIX 2S的充电速度显著下降，不到20%的电量，花了45分钟才最终充完。

小米MIX 2S搭载了一块容量为3400mAh的电池，在3小时标准续航测试中，我们进行了以下操作：

看网页15分钟，耗电2%；

刷微博15分钟，耗电2%；

打电话15分钟，耗电2%；

听音乐20分钟，耗电0%；

看视频45分钟，耗电7%；

玩游戏30分钟，耗电9%；

用微信20分钟（10分钟聊天、10分钟刷朋友圈），耗电4%；

刷IT之家20分钟，耗电4%。

测试完毕后，小米MIX 2S的剩余电量为70%，续航能力比较优秀。

以下是小米MIX 2S的续航能力测试图表：

五、操作系统

小米MIX 2S出厂预装的是基于Android 8.0的MIUI 9，关于MIUI的UI和功能，相信各位读者已经相当了解，这里我们不再详细展开，这篇评测的操作系统部分我们主要聊聊MIUI针对全面屏的优化。

首先是手势导航。由于采用了全面屏的设计，所以小米MIX 2S自然不会采用实体/电容导航键。如果你在意虚拟导航键会时刻占据一行屏幕空间，那么你可以以手势导航来控制手机。

手势导航的操作非常简单，要回到主屏，你只需从屏幕的下边缘向上滑动，要返回到上一层，你只需从屏幕的左边缘或右边缘向内滑动，若要调出多任务，你只需从屏幕的下边缘向上滑动，并稍作停留。

在启用手势导航之初，这种操作逻辑需要一段时间去适应，而用习惯之后，手势导航的效率就比较高了，不过和虚拟导航键额效率相比还是有一定的差距。

总体来看，小米MIX 2S搭载的MIUI还是你一直熟悉的那个MIUI，手势导航的加入则让全面屏的空间被更加充分地利用，考虑到MIUI功能相对较全、更新相对较勤，关于小米MIX 2S所搭载的这套操作系统，IT之家认为还是值得给个好评的。

六、总结

外观方面，小米MIX 2S的正面观感比较优秀，而背面的双摄排布方式却打破了布局的平衡，若以10分为满分，在外观上，小米MIX 2S可以得到8分。

性能方面，小米MIX 2S搭载的高通骁龙845性能十分强劲，能够流畅运行绝大多数的应用和游戏，若以10分为满分，在性能上，小米MIX 2S可以得到10分。

拍照方面，虽然DxOMark给了小米MIX 2S 97分的高分，而经过IT之家的实测，至少就目前IT之家收到的这台样机来讲，小米MIX 2S的拍照还有照片边缘模糊的问题。若以10分为满分，那在搞清楚问题产生的原因之前，在拍照上，我们只能给小米MIX 2S 7分。

充电方面，小米MIX 2S的0~60分钟充电速度让人满意，但是后20%电量的充入速度实在是太慢了。若以10分为满分，在充电上，小米MIX 2S可以得到8分。

续航方面，小米MIX 2S搭载的电池容量并不算特别大，其续航表现则发挥出了一款搭载3400mAh电池的手机的正常水准，若以10分为满分，在续航上，小米MIX 2S可以得到9分。

系统方面，MIUI发展到现在，功能和主题已经十分丰富了。全面屏手势导航的加入让这块18:9的屏幕得到了更充分的利用，这点值得好评。若以10分为满分，那在系统上，小米MIX 2S可以得到9分。

纵观市场上的国产“全面屏”手机，有虽用了“刘海屏”却并没有消除下巴的，也有用上18:9比例的屏幕就宣称自己是“全面屏”的，而要买到真正追求全面屏观感的手机，小米MIX 2S是你为数不多的选择之一。如果你在选择手机时，即想追求全面屏观感，又要追求极致的性能，那在国产阵营里，小米MIX 2S无疑是最适合你的一款。