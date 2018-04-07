狂挤一堆牙膏：三星全新CMOS曝光，Galaxy S10或搭载

IT之家4月7日消息 或许是在手机摄像方面领先太多，三星在CMOS上面的进步远没有SOC来的凶猛，不过华为P20的强大拍照实力给了这家手机巨头一个警告，于是现在有消息称三星计划在Galaxy S10上搭载最新的CMOS，而这颗CMOS性能提升巨大。

目前有名为@元交的八妹的网友曝光了三星最新的ISOCELL CMOS，根据提供的参数，三星新一代CMOS将会拥有像素为1600万+1200万的摄像头，双1/1.7的底，底的大小和华为P20相同，其中主摄像头的单位像素密度达到2.1μm，副摄像头的单位像素密度达到1.8μm。

另外三星ISOCELL CMOS还支持长达2.5秒的960帧8Bit色深慢动作拍摄，三星的这颗CMOS也将采用各种最新的摄影技术，可以说将料堆到了极致。

从曝光的参数来说，三星的CMOS可谓踩了一大管牙膏，而爆料也称三星明年发布的Galaxy S10手机将会搭载这颗性能强大的CMOS。如此算来，拥有5G处理器、屏下指纹设计和怪兽般CMOS的Galaxy S10才是最值得购买的旗舰手机，满足不同人群的需要。当然作为消费者，自然希望三星能把今后的旗舰手机的电池容量给提升至新的台阶。