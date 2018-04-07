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索尼Xperia XZ2欧洲正式上市：买就送PS4

2018-4-7 13:48:18来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家4月7日消息 经过一个月时间的预售之后，索尼Xperia XZ2终于在欧洲市场开售了，部分电商在Xperia XZ2上提供了很多优惠，比如买家购买XZ2可以免费获得PlayStation 4或PlayStation VR。

索尼Xperia XZ2搭载高通骁龙845处理器，搭配6GB RAM+64GB ROM，配备了5.7英寸18:9全面屏，分辨率为2160×1080，电池容量为3180mAh，支持无线充电，支持IP68级防尘防水，运行Android O系统。

索尼Xperia XZ2 Compact方面，内存减少为4GB，显示屏采用了更小的5.0英寸HDR显示屏，分辨率为2160×1080，电池容量2870mAh。其他方面和Xperia XZ2一致。

英国电商网站Carphone Warehouse开启的预购活动中，购买索尼Xperia XZ2的消费者可以免费获得一台PS4或者PS VR主机。值得一提的是，索尼还会赠送一年的PlayStation Plus会员，购买XZ1，XZ1 Compact或XZ Premium同样也享受该福利。

价格方面，XZ2可以以699英镑购买，而XZ2 Compact可以以530英镑购得。

IT之家此前曾报道，索尼Xperia XZ2国行版将于4月17日发布，而XZ2 Compact进入中国大陆市场可能性不大。

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关键词：索尼Xperia索尼旗舰手机XZ2 Compact

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