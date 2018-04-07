诺基亚6第二代登陆印度：独有3+32GB，售价约1650元

IT之家4月7日消息 诺基亚在几天前举行的特别活动中宣布了针对印度市场的一系列智能手机。而现在，这些设备中的第一台产品诺基亚6（2018）已经可以在印度市场购买。

诺基亚6（2018），这是去年最初的诺基亚6的改进版，而诺基亚6则是HMD Global复兴后的诺基亚第一款智能手机。

目前诺基亚6（2018）的具体价格为16,999印度卢比，约人民币1650元，但内存版本为3+32GB，作为对比，国行诺基亚6（2018）具体售价为1699元，但内存版本为4+64GB，相比之下国行更具性价比。

值得一提的是，目前国行诺基亚6（2018）京东自营目前满1699元-200元，到手价仅为1499元，性价比得到了进一步的提升，感兴趣的小伙伴不妨关注一下。

诺基亚6（2018）搭载了高通骁龙630处理器，目前可升级至Android 8.0 Oreo，采用5.5英寸1080P分辨率屏幕，前置800万+后置1600万像素摄像头组合，内置3000mAh电池，支持最高18W快充，支持双卡双待和全网通，支持OZO音频捕获和双视角拍照技术。

新诺基亚6专为中国用户设计了支付宝+微信单手指纹快启功能，支持应用双开，并针对国人调整了通信录、卡片式智能短信等功能，官方称，诺基亚6将有望获得谷歌的月度安全更新。

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