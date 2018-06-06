1999元起：荣耀Play手机首发现场实拍

IT之家6月6日消息 荣耀今天在北京首都体育学院举行荣耀突破性技术暨荣耀Play手机新品发布会，发布会上，搭载很吓人的GPU Turbo技术的荣耀Play手机正式和大家见面。

荣耀Play 4GB+64GB版本售价1999元，6GB+64GB版本售价2399元，将于6月6日-6月10开启预售，6月11日10:08发售。荣耀Play 酷玩版6GB+64GB版本售价2499元，将于今年7月限量发售。

荣耀Play手机定位科技酷玩，采用6.3英寸大视野全面屏，屏占比达到89%，并且支持可隐藏式刘海。同时，荣耀Play采用一体化金属机身，触感细腻，有幻夜黑、极光蓝、星云紫三种标准配色，此外还有幻夜黑酷玩版和媚焰红酷玩版两种独特配色。

发布会结束之后，前方小编@汐元为大家带来了荣耀Play手机的现场实拍，一起来看一下吧~

搭载GPU Turbo技术的荣耀Play最主要的卖点自然是出色的游戏表现，为此，在发布会上，荣耀特别举行了一次吃鸡游戏的现场比拼，荣耀Play大战小米8、iPhoneX、小米MIX2S和其他一款骁龙845手机，现场测试结果显示，荣耀Play在画面平均帧率、掉电百分比、抖动率等方面的表现均优于其他手机。

在GPU Turbo技术的加持下，荣耀Play还支持4D游戏体验，也就是在视觉、听觉、触感的基础上加入了震动特效，对于吃鸡游戏而言，开枪等情景下会产生震动，游玩效果更好。在此基础上，荣耀Play加入了3D游戏音效，玩吃鸡游戏的时候，可以快速定位开枪方位。

其他方面，荣耀Play还采用了人工智能NPU芯片（麒麟970），首发EMUI 8.2的智慧系统，基于Android 8.1。它还拥有3750mAh大电池，1600万AI双摄，支持3D人像光效模式，以及AI智能相册等特色功能。

荣耀Play还拥有乐趣AR功能，可以手势产生特效、人脸变妆等。最后，这款手机还拥有手机克隆功能，方便一键换机。

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