荣耀总裁赵明：华为很吓人的技术友商很难学会

今天，华为发布了酝酿已久的“很吓人的技术”：革命性图形处理加速技术GPU Turbo，可使性能提升60%，功耗降低30%。而且还发布了搭载该技术的首款产品：荣耀Play。对于该项技术，荣耀总裁赵明在会后的采访中表示，其他手机品牌应该很难学会，因为华为既有硬件又有软件，这项很吓人的技术是基于软硬件一体实现的，单有某个方面都学不会。

据介绍，图形处理加速技术GPU Turbo可以带来更高性能（60%提升）、更省电（能耗降低30%）、高画质（HDR与生俱来）、更酷玩（定制特效增强）。华为消费者业务CEO余承东特意站台介绍了该项技术，并表示该技术用软硬件协同的方式解决了长期困扰安卓的问题，更给安卓系统带来前所未有的超越。

“GPUTurbo可以让华为的入门级产品超越对手的中端手机，华为的中端手机可以媲美对方旗舰机，而华为的旗舰机可以甩对手一条街。”余承东表示。

荣耀总裁赵明透露，该项技术是华为2012实验室、华为系统OS、麒麟芯片三个团队协同合作实现的。“现在很多安卓产品都是用现有的芯片厂商提供的芯片，然后再用谷歌安卓系统，我们一直在想如何基于硬件来打造软件系统。因此，经过很长时间的研发实现的。”赵明表示。

对于该项技术，赵明表示一定有很多友商都在盯着，研究。但他表示其他手机品牌应该很难学会，因为华为既有硬件又有软件，这项很吓人的技术是基于软硬件一体实现的，单有某个方面都学不会。

不同于其他国产手机厂商，华为、荣耀可以使用自己的芯片——麒麟芯片，可以不受制于芯片供应商，保证供货充足，同时还可以保持产品的差异化。这次GPU Turbo技术也让华为产品在性能提升上也更有自主性。

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