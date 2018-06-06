价格为1399元起：荣耀9i首发现场实拍

IT之家6月6日消息 在今天的荣耀Play新品发布会上荣耀还发布了一款千元机荣耀9i。荣耀9i搭载一块19:9的全面屏，分辨率为FHD+，拥有碧玉青、梦幻紫、幻夜黑、魅海蓝四种配色，机身采用天空之镜设计。

目前IT之家已经拿到了碧玉青的荣耀9i手机，开箱图赏《【IT之家评测室】荣耀9i首发开箱图赏：配色很潮、“吓人技术”加持》。

荣耀9i采用了刘海屏设计，双面玻璃加持更显潮流，价格则为1399元起，是一款为数不多的高颜值千元机。发布会结束之后，前方小编@汐元为大家带来了这款手机的现场实拍，一起来看一下吧~

荣耀9i配备1600万像素前置摄像头，支持AI场景自拍，拥有等效2.0微米的大像素技术，暗光自拍更清晰。后置摄像头方面，荣耀9i搭载1300万双摄像头，支持大光圈硬件级虚化，PDAF相位对焦技术。

同时，荣耀9i也支持GPU Turbo技术，发布会上，荣耀总裁赵明表示，荣耀9i将于7月30日开启HOTA升级。

GPU Turbo就是传闻中的“很吓人的技术”，按照官方的说法，GPU Turbo的加持下，手机单线程性能可以完胜其他手机多线程的性能，GPU Turbo技术在令GPU处理性能提高的同时，还可以将手机GPU功耗降低30%。

荣耀9i采用双面玻璃材质，背部12层纳米级工艺，视觉效果绚丽。配置方面，搭载了麒麟659处理器，荣耀9i拥有128GB的机身存储版本，全系采用4GB运存，搭载EMUI 8.0系统，支持智慧语音助手、语音识屏、手机克隆一键换机等功能，拥有3000mAh电池。

荣耀9i 4GB+64GB全网通版售价1399元，4GB+128GB全网通版售价1699元，将于2018年6月6日开启预约，6月7日上午10:08首发开售。

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