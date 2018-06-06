新国民旗舰联想Z5手机评测

6月5日下午，联想在北京中国电影导演中心举行发布会，正式发布了新国民旗舰联想Z5，联想Z5可以说是款没有明显短板的机型，不论是配置还是做工都在这个价位中十分难得，那么这款手机到底怎样呢，我们通过这篇文章了解一下。

联想Z5采用了一块6.2英寸19：9比例全面屏，1080P+分辨率，屏幕为LCD材质，联想Z5屏占比达到90%，支持DCI-P3广色域表现和700尼特的最高亮度。目前发布的新机多数都采用刘海屏，刘海屏是目前提高屏占比的非常好的解决方案。

从颜值上来看，联想Z5还是十分出色的，机身正面较为协调，边框三面等宽，而且90%的屏占比也为提高了手机的颜值。联想Z5机身偏细长，虽然屏幕为6.2英寸，但得益于全面屏设计，握感还是十分出色的，联想Z5刘海区域集成了摄像头、听筒及光线距离感应器。

联想Z5自身的定位为新国民旗舰手机，全系标配6GB内存，处理器为高通骁龙636， 联想Z5后置1600万+800万像素双摄像头，光圈为f/2.0，支持AI全时双摄，采用Ture3D虚化引擎，支持景深虚化，保证自然的拍摄效果。联想Z5前置摄像头为800万像素。联想Z5电池容量为3300mAh。

配色方面，联想Z5有舒曼黑、卡侬蓝以及极光色三种配色，我们拿到的是舒曼黑版本，机身通透质感出色。而极光色版本的亮点更多，机身背部采用了渐变色，科技感时尚感十足。总的来说，从外观来讲，联想Z5处于中等偏上的水准，机身正面颜值较高。

联想Z5后置1600万+800万像素双摄像头，光圈为f/2.0，支持AI全时双摄，采用Ture3D虚化引擎，支持景深虚化，保证自然的拍摄效果。下面我们通过实拍样张来看看联想Z5成像效果如何。

联想Z5的1600万后置双摄相比目前主流的1200万像素摄像头能够带来更多的细节信息，通过实拍样张来看，联想Z5室外阳光下天空没有出现过曝的情况，而且大楼的轮廓清晰，解析力较高。而在室内环境下，联想Z5进光量也较为充足，很好的平衡了灯光与暗处的明暗度。

联想Z5支持AI人像模式，通过人像模式实拍可以看出拍摄花朵时景深效果惊艳，花朵更立体，景深效果更让整张照片立刻抓住焦点，花朵后的背景虚化十分自然，绿叶跟花朵层次分明，实现了只有单反才有的大光圈效果。

性能方面，联想Z5搭载高通骁龙636芯片，最高主频1.8GHz，骁龙636其实就是骁龙660的降频版，整体性能相差不是非常大，在中端芯片中算是一款十分出色的，安兔兔实测跑分为116016分，Geekbench单核1333分，多核4895分，都是相对较为不错的成绩。

而在游戏实测方面，我们选取了《王者荣耀》以及吃鸡手游《绝地求生刺激战场》，王者荣耀开启高帧率模式，帧率可以稳定在40帧上下，游戏体验还是较为流畅的，游戏全程基本都很流畅，有了联想Z5上王者不是梦。

而在吃鸡手游《绝地求生刺激战场》中，我们开启了高清画质，高帧率，关闭抗锯齿，实测游戏流畅性还是可以的，没有多少卡顿的情况。我们知道刺激战场是基于虚幻4引擎打造，因此对手机的硬件性能要求较高，联想Z5勉强可以流畅运行。

使用联想Z5玩《绝地求生刺激战场》一局下来队伍排名第二，还是十分不错的，而得益于6GB大内存，因此虽然联想Z5采用的是中端芯片骁龙636，但吃鸡画质还是十分不错的。

系统方面，联想Z5采用基于Android 8.1的ZUI 3.9，官方宣称永不卡顿，ZUI新技术加持让系统更流畅。AI游戏加速引擎、CPU加速、GPU加速、内存加速、智能免打扰，让工作、生活，挥洒自如。针对全面屏，联想Z5推出了U-Touch手势操作，从底部上划返回，左侧上划打开应用历史，右侧上划打开快捷面板。

评测总结：联想Z5作为联想手机回归的一款重磅产品，在颜值、做工以及配置等方面均有着不错的表现，而且价格1299元起，性价比十足，可以看出联想回归十分有诚意，而联想常程也说联想要踏踏实实做出好产品，服务用户，联想Z5秉承了ZUK以及联想的基因，体验十分出色，在1299这个价位上，联想Z5可能是最值得推荐的手机。