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三星Galaxy A9 Star/ Lite今将发布，售价3699、2699元起

2018-6-7 10:05:06来源：IT之家作者：代忆/实习责编：代忆/实习评论：

IT之家6月7日消息 6月3日，三星商城悄然上架了两款新机——三星A9 Star、A9 Star Lite。

今天，也就是上架4天之后，三星今天将在北京发布召开新品发布会，正式发布这两款新品。

此前，IT之家曾对该机型进行过跟踪报道，消息显示，三星在国内推出的Galaxy A-Star系列手机，为国内独占，都将搭载Bixby人工智能平台，主打拍照。就在不久前，外媒曝光了三星A-Star的手机的真机图。

结合之前的消息，三星Galaxy A9 Star定位高端，采用6.2英寸18:9AMOLED屏，搭载高通骁龙660SoC，配备4GB内存+64GB存储，前置为2400万像素摄像头，电池容量为3700mAh，支持人脸识别、杜比全景声。

三星Galaxy Star lite，相比A9 Star稍微低端一些，配备6英寸18.5：9 AMOLED屏，（处理器未知）配备4GB内存+64GB存储，同样前置2400万像素摄像头，内置3500mAh容量电池。

在拍照方面，三星Galaxy A9 Star手机将具备美拍功能，能根据照片中人物的性别和年龄，瞬间匹配出更适合的美颜方案，前后配置2400万像素镜头；还将推出摄影棚光效功能，拥有纤瘦蝴蝶光、亮眼环形光、柔白自然光等多种光效。此外，Galaxy A9 Star后置双摄镜头还能实现实时背景虚化，突出照片的主题，带来如单反般的效果。

最后是价格，三星Galaxy A9 Star预计售价为3699元起，A9 Star lite则是2699元起。

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关键词：三星Bixby

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