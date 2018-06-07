雷军：小米8/8 SE本月供货超100万台

IT之家6月7日消息 小米8于6月5日上午首发开卖，瞬间被抢光，不过现在雷军在微博透露，“小米8和小米8 SE爬坡速度很快，预计本月供货超过100万台”。

雷军还称，小米8下次购买时间6月12日，小米8 SE将于6月8日首发开卖。而小米6X经过两个月爬坡，目前全色系已全部现货供应了。

小米8搭载高通骁龙845处理器，正面采用6.21"三星AMOLED屏幕，支持P3广色域，色彩鲜艳通透；背部采用特有的“水滴弧形”设计，四曲面玻璃机身与7系铝边框精密衔接，机身相当于5.5"传统手机，背部曲率与手心贴合，单手握感圆润轻薄。

小米8采用与小米MIX 2S相同的相机硬件和算法（12MP广角镜头，4轴光学防抖，f/1.8；12MP长焦镜头，人像镜头，f/2.4），DxOMark拍照得分进一步提升至105分。

小米8内置3400mAh（typ）电池，支持QC 4.0+ 快充协议，USB Type-C 双面充电接口，标配18W QC3.0充电器。

通过小米和高通不断对骁龙845的系统级优化，小米8的性能得到进一步提升，安兔兔跑分高达惊人的301,472分，首次突破30万分大关。

小米8屏幕刘海中新增独立红外镜头及红外照明元件，构建人脸4096个特征纬度，进行高精度智能匹配。红外人脸的解锁方式，还能有效避免照片、视频等假体攻击，提供更安全的人脸解锁方案，全黑环境下也能疾速解锁。

小米8是全球首个搭载双频GPS的智能手机，支持使用1575.42MHz的L1频段和1176.45MHz的L5频段进行双频定位，对于所有需要使用定位服务的软件，如地图、叫车等App都可有效避免定位不准的问题。

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