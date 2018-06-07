情侣emoji = 男女搭配？谷歌有不同看法

Google是一家对emoji极其较真的公司，去年Google家的汉堡emoji被指出芝士位置放错了，于是Google CEO Sundar Pichai发话要全公司为它停工，后来也遵守承诺修改了这个emoji。

今天早些时候，Google发布了Android P新的测试版，同时也更新了不少emoji，其中一组「中性性别」新emoji值得注意，以后Android里的「情侣」和「父母」等emoji不再是默认为男女搭配了。

在过去的emoji中，「情侣」和「家庭」中的夫妇emoji里一般都默认为一男一女，现在Google为这些emoji提供了更多的性别选项。「情侣」和「家庭」的emoji将采用中性的性别，不会凸出男女性别。

在保留原有的emoji版本下，Android P测试版的「家庭」和「情侣」emoji都会新增一组「中性性别」的emoji，在emoji列表中可以选择不同的性别组合。

其实很早以前Google的emoji也是「中性性别」，在Android的「果冻人」emoji时代，果冻的形状是无法辨别雌雄的，不过「果冻人」emoji去年起已经被全部取代，Google随后增加了更多不同性别和职业的emoji。

▲图片来自：Emojipedia

「中性性别」emoji也从侧面反映了性别平等的普及和LGBT群体逐渐被社会接纳，正如外媒 Emojipedia 对涉及性别的emoji提出过规范建议：

在未提及emoji性别的情况下，应该采用中性的性别，或者明确标注性别。

越来越多机构遵守这一规范，去年苹果在iOS 11.1 beta 2 中更新的一批中性性别的emoji，并且给出了更多的肤色选择。

这种变化或许是一种政治正确，但也是现实世界与互联网世界的一次交互。现实世界的潮流在emoji这种网络语言上反馈出来，我们每天都在用的emoji作为互联网的通用语言，也没有比这个更好的载体了。

也正是由于emoji的普及，一个emoij的设计也很可能会成为社会议题的一部分。

去年反性侵运动# me too在美国掀起热潮，而高跟鞋emoji就被质疑是对女性的刻板印象，艺术批评家 Floriane Hutchinson 就在推特上发起了一个将芭蕾平底鞋（ballet flat shoe）加入常用emoji中的呼吁（#IWearFlats）。

同时随着这些年美国舆论对枪支暴力问题争议越来越大，苹果、Google、微软等科技公司也陆续将自己的手枪emoji由真枪造型换成了「水枪」，率先在emoji上实现了「禁枪」。

▲在各大科技巨头宣布不再使用「手枪」emoji后，微软也加入到了这个行列

而在国内，我们用得更多的可能是各种网友自制的表情包。不过同样是紧跟热点潮流的，比如上周你肯定会在社交网络被铺天盖地的王菊表情包刷屏。

如果梳理emoji和表情包的变迁史，你会发现这不仅是一部有趣的互联网简史，还是一份通俗易懂的历史底稿。