世界杯周边：vivo X21德国限量版上架京东，价格3598元送德国队五大球星公仔

IT之家6月7日消息 世界杯，就是男人四年一次的大姨妈。眼看着第21届世界杯足球赛马上就在6月14日正式拉开帷幕，继FIFA世界杯非凡版之后，vivo再推X21德国队球星限量珍藏版，售价3598元，赠送官方授权德国队五大球星公仔。目前，这款机型已经上架京东，点此购买。

作为男人大姨妈限量版本，随vivo X21手机一起到球迷手中的德国队5大球星公仔分别是克罗斯、厄齐尔、穆勒、罗伊斯还有诺伊尔，每个公仔都带有SoccerStarz的信仰编号。此外，还有身穿球衣的JOY公仔、足球赛场的手机包装盒，德国国旗的底部装饰。

手机方面，vivo X21德国队球星限量珍藏版基于冰钻黑X21屏幕指纹识别版打造，手机规格方面和普通版本保持了一致，包括6.28英寸19:9 OLED屏，高达90.3%的屏占比；高通骁龙660 AIE核心，配合6GB运存和128GB内存，支持Jovi AI引擎。

系统方面，X21的游戏模式可以智能调度硬件资源，防误触、防打扰等操作，支持人脸识别和屏下指纹识别。

相机方面，摄像头采用2×1200万像素传感器，采用双核对焦技术，加入智能美颜技术，自动实现拍摄补光、人脸美白等。

目前，这款手机已经上架京东，售价3598元。

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