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vivo NEX真机外观泄露：屏下指纹、弹出摄像头、超高屏占比

2018-6-7 17:49:18来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家6月7日消息 6月12日，vivo将在上海正式发布NEX旗舰手机，IT之家已经收到了来自vivo官方的邀请函，届时会给大家带来第一时间的上手及报道。

随着发布时间的临近，vivo官方也是预热不断，今日，vivo官方再发海报，正式公布这款手机的正面外形。无刘海的全面屏，且下巴压缩到非常窄。

那么真机会是像海报渲染图中的那样子吗？

来自外媒91mobiles以及推特爆料达人@/LEAKS‏、@VenyaGeskin1的分享，NEX的外观图已经泄露，如曝光的所示，vivo NEX搭载了弹出式摄像头、屏下指纹以及超高的屏占比设计，和宣传海报中的几乎并没有什么差异。

据报道，NEX有三个版本，其中NEX将搭载骁龙845处理器，也是三个版本中的最旗舰版本，另外两款称之为NEX S和NEX A，将搭载骁龙710处理器。三款机型均搭载了弹出式前置摄像头。

此外，搭载了骁龙845的vivo NEX已经现身Geekbench，在Geekbench网页上显示的名称为vivo NEX S，其单核跑分2419，多核9085。其他信息还显示，该机配备了8GB内存，预装安卓8.1系统。

随着NEX的发布，vivo将全面布局高端机型市场，和X系列爆款机型不一样的是，NEX本身就是一款极具创新的产品，随着新机的发布，想必定会圈粉一大波路人吧！


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关键词：vivo X21vivoNEX

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