小屏版米8！小米8 SE开箱图赏

在刚刚结束不久的小米8发布会上，小米发布了一系列新品，除了小米8和夺人眼球的小米8探索版，还有一台小米8 SE，虽然光芒不如两位大哥谣言，但也不乏自己的亮点。

小米8 SE可以看作是小一号的小米8，在外观设计上，和小米8一样采用了双面玻璃+金属中框的设计。

而金属中框也做了抛光处理，并与玻璃背盖采用相同的配色，一体感很强。不过，小米8 SE的玻璃后改并没有采用小米8上四曲面玻璃的设计，但2.5D弧的处理与金属中框的衔接也并不会觉得割手。

小米8 SE的机身较为方正，相比圆滑的小米8，小米8 SE的造型更加接近小米MIX2S，但机身三围上，小米8 SE要比小米MIX2S小上一圈，整体握感要优于小米MIX2S。

小巧的机身加上较轻的分量，单手操作也比小米MIX2S舒服不少。

正面一块5.88英寸的异形全面屏，显示效果一般，刘海部分可通过软件隐藏，但这块AMOLED屏幕的黑色显示和息屏下的观感也较为一般。

小米8 SE的做工和外观，无疑是加分项，而作为小号的小米8，配置虽然相对被弱化，但却又是一台性价比和高的产品。

小米8 SE首发高通骁龙710，这颗处理器将会接替骁龙660成为今年新一代“神U”。17万分的跑分让其与高通上一代旗舰骁龙835非常接近，而其在某些方面的表现更是优于曾经的旗舰骁龙821。

不过小米8 SE并不支持NFC，如今刷手机乘车正被快速普及，NFC功能的缺失确实有点遗憾。但全系售价不足2000元，少个NFC，可以让自己的大兄弟们过得更好。

系统方面小米8 SE已经更新到了MIUI 10开发版，相比MIUI 9，MIUI 10对于全面屏手机单手操作的优化确实更加的友好。除了多任务，音量调节界面放在了靠近音量键的位置，手指可以可以更加轻易的触及。

从侧面滑动除了可以返回上级菜单外，滑动时悬停可以切换多任务，个人觉得MIUI的这套手势操作，比原生Android P上的那一套要好用不少。

不过目前系统仍为开发板，卡顿发热的现象还是时有发生，相信正式版发布时可以解决这些问题。

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