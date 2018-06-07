前后2400万像素：三星Galaxy A9 Star手机正式发布，2999元起

IT之家6月7日消息 三星今天在北京演艺中心举办了一场盛大的发布会，正式发布了Galaxy A9 Star手机新品。

在发布会上，三星电子大中华区总裁权桂贤首先和大家交流了三星电子过去两年在中国市场的发展情况，权桂贤表示，过去一段时间三星电子在中国市场发展比较艰难，主要是脱离了用户的声音。权桂贤表示，接下来三星电子会紧密倾听用户的声音和想法，为中国用户带来他们喜爱的产品。

关于三星Galaxy A9 Star，在发布会上首先重点介绍的就是其拍照水平。Galaxy A9 Star搭载前后2400万像素的真·超高清摄像头，后置摄像头还拥有一颗为1600万像素，通常情况下，会以1600万像素摄像头为主摄，夜间或者光线不足时会自动切换到2400万像素。同时，支持4倍超采样技术，从而在夜间光线不足的环境下也可以有很好的发挥。另外，Galaxy A9 Star拥有F/1.7的大光圈，并支持4倍光线采样技术，能够获得更多的进光量，提升画质。Galaxy A9 Star还拥有PDAF相位对焦技术，可实现精准对焦。

前置摄像头方面，Galaxy A9 Star支持暗光自拍功能以及摄影棚光效功能，拥有纤瘦蝴蝶光、亮眼环形光、柔白自然光等光效效果。

另外，Galaxy A9 Star配备高通骁龙660处理器，拥有4GB+64GB的存储组合，3700mAh电池容量，机身厚度为7.55mm。

发布会上重点介绍的还有人工智能语音助手Bixby。Galaxy A9 Star也将搭载Bixby语音助手。Bixby是一款拥有语音识别、自然语音理解、计算视觉、用户画像等多项技能的AI语音助手。值得一提的是，Bixby拥有能够一次执行多项指令的快捷功能，例如用户设定“我要吃鸡”指令，Bixby就能完成清理手机内存、打开勿扰模式、打开游戏等一系列操作。

对于第三方应用，Bixby也能够做到深度整合，包括QQ、微信等国内用户常用应用都能够做到跨App应用。

售价方面，Galaxy A9 Star 4GB+64GB版本售价2999元。另外，还有一款Galaxy A9 Star Lite 也将同步发售，4GB+64GB版本售价为1999元。