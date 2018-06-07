小米8 SE体验：“神U”骁龙710性能几何？

尽管在屏下指纹和3D结构光的加持之下，小米8透明探索版吸引了多数人关注的目光。但与小米8、小米8透明探索版一同亮相的小米8 SE也绝对是一款不容忽视的新品。这款顶着“全球首发高通骁龙710”名号的轻旗舰，售价仅仅1799元，这样的定价甚至可能让小米8 SE在最终的销售表现上，还会更胜小米8一筹。

小米8 SE将会在明天正式开启首发，幸运的是，我们赶在首发前拿到了小米8 SE的评测机，今天，就由我来和大家分享一下，小米8的使用感受。

“小号”的小米8

在产品命名上，这次的小米8 SE采用了和苹果iPhone SE（Special Edition，即特别版）相同的命名策略，而在最终的产品形态上，小米8 SE也选择了小屏的路线，设计上则更像是一款“小号”的小米8，机身握感与传统的5.2英寸手机接近。

不过，这次的小米8 SE采用了来自三星的AMOLED异形屏，屏幕尺寸高达5.88英寸，屏幕比例为18.7：9，拥有FHD+的分辨率。

不过，和小米8的超大R角设计不同，小米8 SE在屏幕边角处理上更加偏向于传统，但过渡依然十分自然。

机身下方，小米8SE同样保留了下巴。但值得注意的是，无论是刘海区域的高度，还是下巴的宽度，和小米8相比，都要做得更窄。

机身背面，小米8 SE采用了与小米8一脉相承的布局，拥有纵向的双摄以及居中的实体指纹按键。但值得注意的是，小米8 SE机身背面采用了2D的玻璃设计，因此整机看起来会更加方正，而且因为手机的尺寸更小，握持手感并不会受到太大影响。

机身右侧，小米8 SE的电源按键采用了同心圆纹理设计，摸起来尼阻感更强，更加容易辨识。而机身下面和其他小米手机一样，都取消了3.5mm耳机接口，用户可以通过Type-C转3.5mm转换线来听歌。

整体来讲，作为一款“缩小版”的小米8，小米8 SE为那些喜欢小尺寸的用户提供了一个不错的选择。

骁龙710首秀

小米8 SE最为引人关注的应该就是其首发搭载的骁龙710处理器了。无论从任何意义来说，高通的首款7系处理器骁龙710都是一个新物种。这颗处理器采用了与骁龙845相同的第二代10nm工艺，非8系SoC用上最先进的工艺，这在高通的产品上尚属首次。

另外，骁龙710还采用了Kryo 360 CPU架构，拥有2*2.2GHz大核+6*1.7GHz小核，GPU部分则采用了Adreno 616，官方宣称性能提升35%，支持QHD+（2K+）分辨率屏幕，最高支持21:9比例屏幕。支持QC 4+快充技术，网络上则支持4*4 MIMO以及拥有X15 LTE调制解调器。

下面，我们来看一下骁龙710在几款测试软件上的实测表现：

1.安兔兔跑分对比：

我们选择骁龙660作为骁龙710的对比对象，在安兔兔测试中，骁龙710无论是在CPU成绩，还是GPU成绩上，都要优于骁龙660，其中，GPU的提升更是十分亮眼。按照两款手机的测试成绩来看，整体性能大概提升了26%。

2.GeekBench跑分对比

在对手机CPU进行测试的GeekBench当中，搭载710的小米8 SE相较小米6X单核跑分高220分，单核成绩达到了1829分，提升约13.7%。多核成绩则达到了5681分，提升19.3%。

3.GFXbench测试成绩对比

我们也对小米8 SE的GPU表现进行了测试，在多项离屏测试当中，搭载骁龙710的小米8 SE在四项测试中，都比搭载骁龙660的小米6X有着大幅度的提升，综合来看甚至可以达到30%。

除此之外，我们也对小米8 SE进行了目前热门的《绝地求生：刺激战场》游戏实测，下面是最终得出的游戏数据：

值得注意的是，骁龙710可以像骁龙845一样，可以在高清HDR画质下，开启《绝地求生：刺激战场》的超高帧率（40FPS），不过由于GPU性能的限制，这种模式下游戏的帧率抖动情况还是显而易见的。但整体来说，38帧的平均帧率依然十分理想。所以对于性能有要求但预算有限的用户来说，小米8 SE不失是一个理想的选择。

媲美小米8的拍照

值得注意的是，小米8 SE采用了于小米8相同规格的后置主摄像头：拥有1200万像素，单位像素面积1.4um、f/1.9大光圈，并且支持Dual PD双核对焦，不过副摄像头有所不同，是一颗500万像素的摄像头，拥有1.12um单位像素面积以及f/2.0大光圈。

不过，小米并没有在发布会上表明小米8 SE的后置主摄像头型号会与小米8相同（我们手中的测试机所采用的正是IMX363传感器），所以未来也不排除采用规格相同的其他品牌传感器的可能性。

至于成像素质，还是让我们看一下样张吧：

和小米8一样，小米8 SE同样支持AI摄影模式，开启AI摄影后相机将可以对场景进行识别并进行针对性的优化。不仅如此，小米8 SE本身的拍照素质也非常值得肯定，照片细节的还原清晰到位，画面锐度、曝光控制出色，色彩还原准确、逆光下照片暗部细节保留完整，可以说是相当具有诚意了。

总结：

不仅如此，小米8 SE也将很快获得MIUI 10的升级，带来更加智能好用的系统。加上骁龙710的强劲性能、出色的拍照表现、以及恰到好处的大小，使得小米8 SE几乎在各个方面都表现出了让人满意的成绩。

更重要的是，小米8 SE 1799元起的定价，也让其成为了一款人人都能买得起产品。因此，小米8 SE如果成了小米今年卖得最好的产品之一，我一点也不会意外。

• 京东自营小米8 SE抢购地址：点此购买（6月8日10点首发）