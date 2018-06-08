【IT之家评测室】荣耀Play手机初步上手体验：GPU Turbo技术究竟怎么样？

荣耀昨天在北京举行新品发布会，公布了从上个月开始就在大肆宣传的“很吓人的技术”——GPU Turbo，第一款搭载这项技术的就是在昨天正式发布的荣耀Play手机。IT之家已经拿到了荣耀Play，现在就为大家带来简单的快速上手体验，一起来看看这款手机究竟如何。

一、外观设计和做工

荣耀Play搭载的是一块6.3英寸的刘海全面屏，手机正面设计没有太多的特色，属于市面上常见的刘海屏手机“大众脸”。荣耀Play屏幕顶部的刘海比较款，里面容纳了前置摄像头、听筒和光线距离传感器，值得注意的是听筒下还隐藏了一枚呼吸灯。屏幕的下巴部分类似正常手机的导航栏那么宽，荣耀在这里放入了“honor”的电镀Logo，整体来看，正面的设计元素简洁，屏幕底部的“honor”Logo很有辨识性。

荣耀Play的背面是竖排双摄，摄像头凸起于背部面板，闪光灯在摄像头下方，同时闪光灯下方还有“AI CAMERA”的英文注解，看起来很有格调。背面左下角也有“honor”的Logo，竖排，和摄像头闪光灯位于同一条轴线上。另外，荣耀Play的背面还有一枚指纹识别按键，位于背面中央偏上。总的来说，荣耀Play的背面元素设计和华为的P20有些相似，除指纹识别按键外所有的元素都沿着摄像头所在的纵线排布，很有秩序感。

荣耀Play的机身左侧是SIM卡插槽，右侧是电源按键和音量加减按键，机身顶部为一颗通话麦克风，底部则是扬声器、USB Type-C插槽和3.5mm耳机接口，另外还可以看到两颗裸露的螺丝钉。

上手手感方面，荣耀Play握在手上的感觉是比较轻巧的，机身背部是一体式设计，直接过渡到手机中框，腰线的弧度恰到好处，可以带来柔和的手感。手机的金属背壳喷砂细腻，摸起来并不会觉得生涩。

可以说，荣耀Play在外观设计和做工上属于中上乘的水准，成熟、坚固、可靠。IT之家手上这一款为新出的星云紫配色，视觉上优雅有气质，比较适合女生使用。

二、GPU Turbo技术究竟吓不吓人？

荣耀Play发布会上着重宣传的GPU Turbo技术是一种类似汽车上涡轮增压的技术，一种软硬协同的图形加速技术，能够提高手机GPU的性能，图形处理效率提高60%。同时，GPU功耗也将降低30%。余承东表示，GPU Turbo的加持下，手机单线程性能可以完胜其他手机多线程的性能，即便是中档手机，在游戏性能上也能跑赢不少手机的旗舰机型。那么这项技术究竟表现如何，IT之家小编拿到荣耀Play后，首先玩了一波游戏，观察GPU Turbo加持下的游戏表现究竟怎样。

GPU Turbo应该是荣耀Play的一项基础技术，因此当用户打开游戏时是默认开启的，无需在系统设置中寻找开关。小编以《荒野行动》进行测试，测试前将游戏画质各项参数都调到最高，看荣耀Play在运行时会有怎样的表现。实际游戏过程中，IT之家发现，荣耀Play在运行最高画质的《荒野行动》时基本能够维持在60帧的水平，一局打下来也没有发现明显的掉帧或卡顿情况出现。同时，开始HDR画质后，荣耀Paly的画面表现细腻出色，色彩更为浓艳逼真。

发热方面控制的还算可以，毕竟是在高画质的特效下运行，游戏过程中在机身摄像头附近能够明显感觉到股股热流，但好在不烫手。

游戏过程中小编是戴着耳机的，因为正如发布会上所言，荣耀Play能够带来“4D游戏体验”，其中最为不同的两个“D”就是3D立体音效和机身震动感（有点绕口）。游戏过程中，3D立体音效的感觉是有的，“听声辨位”也要好于其他游戏的表现，但也没有达到类似人头录音的那种效果，因此体验之前的期待值不需要太高。

至于手机震感加持，其实也是有的，不过实际的效果也并非非常出色，有时候震动也会出现延迟，至于吃鸡时开枪“后坐力”般的反馈，需要脑补。

大体上来看，荣耀Play的GPU Turbo技术给游戏流畅性体验带来的提升还是很明显的，未必是“吓人”那么夸张，至少是超过了小编的预期，“意外”还是有的。更多游戏的体验，大家可以关注IT之家后续的评测内容。

三、拍照&其他

荣耀Play搭载了后置1600万像素+200万像素的摄像头，IT之家小编拿到手机后也进行了一些基础拍照表现方面的测试，大家不妨看一下样张。

▲AI摄影开启前

▲AI摄影开启后

▲AI摄影开启前

▲AI摄影开启后

▲AI摄影开启前

▲AI摄影开启后

▲大光圈模式开启

荣耀系列旗舰手机在拍照方面的基础素质底蕴是有的，荣耀Play的拍照水平也有着不错的发挥。在白天光线充足的环境下拍照清晰明丽，色彩还原偏浓艳，而在AI摄影功能开启后，画面鲜艳程度会进一步提升，依据不同场景调校后，画面通透感也有所加强。同时，荣耀Play的相机宽容度表现初步来看也比较不错，上述样张在拍摄时太阳照射还是挺强烈的，但样张画面中在保证整体亮度的同时基本没有局部的过曝，比较稳定。

以上是荣耀Play在拍照方面的大致表现。另外，小编在上手体验过程中，发现荣耀Play在外放音质方面的表现也比较出彩。尽管没有配置双扬声器，但荣耀Play的外放音质响亮雄厚，空间感较强，特别是高频时不会觉得刺耳。

续航方面，荣耀Play搭载的是一块3750mAh的电池，IT之家小编拿到手机后进行了2个小时左右的试玩体验，非持续测试，主要为浏览IT之家和进行《荒野行动》游戏，耗电接近20%。实测过程中，主要为进行最高画质下的《荒野行动》游戏耗电比较明显。充电方面，则需要后续进行详细的测试。

四、总结

由于拿到荣耀Play后实际体验时间较为仓促，IT之家小编先为大家带来初步的上手体验分享，对于这款手机详细表现，待小编结束差旅后会为大家带来更为细致的评测内容。

总结而言，荣耀Play给IT之家小编的初步印象比较不错，核心的GPU Turbo确实能够发挥其应有的作用，在游戏体验方面，荣耀Play还拥有3D音效和震感加持，始终还是优于市面上不具备这些功能的手机的。同时荣耀Play在拍照基本素质上表现不俗。其实作为旗舰机型，荣耀Play还是有些特殊的，因为它更注重游戏的体验，同时1999元起步的售价并不昂贵，相信对于喜爱手游的男生而言会比较具有吸引力。

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